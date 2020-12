Trois runs avec la Renault R25 pour Alonso à Abu Dhabi

Après avoir annoncé la nouvelle la semaine dernière, Renault a donné les détails du roulage qu'effectuera ce week-end Fernando Alonso au volant de la R25 avec laquelle il a décroché son premier titre mondial en 2005. Le Losange a tenu à organiser cet événement afin de marquer le "passage de témoin" qui se prépare, puisque l'équipe d'usine deviendra Alpine en 2021, après une histoire faite de 399 départs en Grand Prix et couronnée de 35 succès.

Propulsée par un V10 Renault, la R25 a signé huit succès en 2005 aux mains d'Alonso et de son coéquipier de l'époque, Giancarlo Fisichella. La monoplace bleue et jaune s'était notamment imposée à Magny-Cours lors du Grand Prix de France, dans la conquête du doublé au championnat.

La R25 a roulé pour la dernière fois lors d'une démonstration en 2006 avant d'intégrer la collection de la marque. Il a donc fallu mener un projet de restauration, qui a été lancé il y a deux ans et a été menée par Renault dans ses usines d'Enstone et Viry-Châtillon, en collaboration avec l'entreprise allemande Rennwerk.

"La restauration du châssis a débuté en 2019 avec Rennwerk afin de faire rouler la voiture au Grand Prix de France 2020, avant le report du projet en raison de la pandémie de COVID-19", explique Renault. "Le programme a toutefois redémarré en octobre 2020 et a nécessité plus de cinquante heures de travail pour réviser le moteur à Viry. À peine deux semaines plus tard, le V10 a pris vie à l’atelier de Rennwerk et la R25 effectuait son premier roulage sur le circuit de La Ferté-Gaucher dès la mi-novembre."

Avant de faire l'an prochain son retour en Formule 1 chez Alpine, aux côtés d'Esteban Ocon, Fernando Alonso effectuera trois démonstrations à bord de la R25 lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, vendredi, samedi et dimanche. Le double Champion du monde est ensuite attendu au volant de la R.S.20 pour la séance d'essais programmée le mardi 15 décembre sur ce même tracé.

"Il est très émouvant de voir la R25 faire à nouveau rugir son moteur, et la présence de Fernando au volant est la cerise sur le gâteau", se réjouit Cyril Abiteboul, directeur de Renault. "Cette association a marqué les esprits en F1 avec l’un des plus beaux exploits de Renault en sport automobile. Si la voiture symbolise nos réalisations passées, Fernando reflète notre forte ambition de succès pour retrouver ces moments et ces émotions incroyables. Bien sûr, tous les résultats seront désormais sous le nom Alpine, mais nos futurs succès seront tous un hommage à cette période exceptionnelle de l’histoire de Renault en F1."