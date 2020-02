Renault juge l'approche de Racing Point "un peu inquiétante"

Depuis la semaine dernière, l'approche adoptée par Racing Point pour sa monoplace 2020 a suscité énormément de commentaires, au point d'affubler la RP20 du surnom de "Mercedes rose". L'écurie motorisée par Mercedes a choisi de s'inspirer très fortement de la W10 utilisée par le constructeur allemand l'an passé, justifiant son choix notamment en insistant sur la philosophie dictée par la boîte de vitesses elle aussi fournie par la firme à l'étoile. Racing Point a beau respecter le règlement qui restreint de manière précise ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas pour le partage technique entre deux écuries, et assurer que celui-ci aurait pu aller encore plus loin, cela n'empêche pas certains concurrents d'observer la situation d'un œil inquiet.

Si Christian Horner estime que les voitures "clones" sont une bonne chose pour la Formule 1, d'autres sont dubitatifs. Ainsi Renault n'a pas caché sa perplexité. "Je pense que c'est une évolution un peu inquiétante pour la F1", déplore Marcin Budkowski, directeur exécutif de Renault F1. "C'est une tendance qui a commencé il y a quelques saisons et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans cette tendance. Je crois que ce sera à la FIA de décider si c'est pleinement conforme ou non. À ce stade, je ne pense pas avoir quoi que ce soit de plus à dire."

Renault fait partie de ces équipes de milieu de grille qui sont en concurrence directe avec Racing Point pour 2020, mais qui s'appuient sur un modèle qui consiste à tout faire par ses propres soins. C'est également le cas de McLaren, qui partage donc sans surprise les mêmes préoccupations. "Je suis d'accord avec Marcin à ce sujet", assure James Key, directeur technique de McLaren. "Bien sûr, nous observons nos concurrents, et ce qui se passe avec certaines similitudes est assez clair. Mais notre priorité, c'est nous-mêmes. Nous regardons où nous en sommes et nous nous concentrons sur nous-mêmes."

Pour 2021, année de refonte réglementaire sur tous les plans, les textes vont sensiblement évoluer mais Marcin Budkowski ne croit pas à une inversion nette de la tendance observée dernièrement et qui concerne également les passerelles entre Ferrari et Haas ou entre Red Bull Racing et AlphaTauri. "La réglementation a légèrement évolué quant aux éléments transférables, ou par rapport à ce que les équipes peuvent partager ou vendre en matière de propriété intellectuelle et de pièces. Je ne crois pas que ça change complètement la question. Cela provient de choses comme le fait que certains partagent des souffleries. Ça va dans la bonne direction, mais ça n'empêche pas tout ce que vous voyez."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Related video