Renault dépose réclamation contre les Racing Point

Depuis la présentation de la Racing Point RP20, le débat autour de sa philosophie de conception est vif. Les dirigeants de l'écurie de Silverstone ont assumé un choix technique clair, celui d'avoir conçu une monoplace en copiant le plus possible la Mercedes W10 de 2019, la marque allemande fournissant par ailleurs boîte de vitesses et unité de puissance à la future équipe Aston Martin.

D'abord sceptique, une partie du peloton s'est ensuite inquiétée de voir une monoplace rose aux performances intéressantes lors des essais hivernaux, au point qu'auprès du paddock et des observateurs, elle a vite été surnommée la "Mercedes rose". Les questionnements sur la façon dont elle a été conçue, et notamment l'achat et/ou utilisation potentielle de pièces qui doivent normalement être conçues et construite par les écuries elles-mêmes, ont été nombreux.

Les performances des RP20 en ce début de saison 2020 ont confirmé qu'elles étaient dans le match pour les places d'honneur en compagne de McLaren ou Renault.

Dans la convocation des commissaires, c'est une infraction aux articles "2.1, 3.2, de l'annexe 6 paragraphe 1, 2(a) et 2(c) du Règlement Sportif de la Formule 2020 de la F1 pendant la course" qui est présumée. L'annexe 6 concerne les "pièces listées", celles qui peuvent être achetées à un autre constructeur.