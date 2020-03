Renault ne dirait pas non à Vettel mais préfère miser sur l'avenir

L'avenir de Renault en Formule 1 au-delà de 2020 reste à confirmer mais l'écurie doit quoi qu'il en soit se préparer pour la révolution réglementaire de 2021 et pour l'échéance contractuelle de Daniel Ricciardo. Le pilote star du Losange dispose d'un engagement jusqu'à la fin 2020. Or, l'Australien serait une cible de choix pour une écurie de pointe, avec les fins de contrat de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas chez Mercedes et de Sebastian Vettel chez Ferrari.

Dans le cadre de l'émission "La grille" sur Canal+, à la question de savoir si retenir Ricciardo était l'un des enjeux de la campagne de Renault, son directeur général Cyril Abiteboul a répondu : "Il faut le retenir sur des bonnes bases, des bases partagées. C’est le projet qui compte. C’est une réponse sans faire de réponse mais je pense qu’il faut voir les premières courses : est-ce qu’on a fait un step ? Est-ce qu’on se remet un peu plus en confiance que l’an passé ? Est-ce que lui aussi continue de mieux s’intégrer dans l’équipe ? Et si on sent qu’on a un projet qui peut s’inscrire dans la durée, pourquoi pas."

"Il sera forcément très courtisé", explique le dirigeant français, conscient de ne pas avoir totalement le contrôle sur le timing. "Il va y avoir un sujet, qui est un sujet de calendrier : je pense que nous, on aurait plutôt envie de voir, de prendre un peu le temps pour cette analyse. J’ai peur que les choses se fassent très vite, donc il va falloir qu’on soit extrêmement alertes pour ne pas perdre ces opportunités. Mais on a bien évidemment commencé à discuter dans les grandes lignes, même si on n’a pas exprimé de souhaits affirmés."

Et si Ricciardo venait à partir vers d'autres cieux, le recrutement de Vettel, qui a remporté ses quatre titres mondiaux en étant motorisé par Renault, intéresserait-il la marque française ? "Je ne veux pas dire non car c’est un grand pilote, un grand champion ; on a bossé ensemble sur la partie moteur, on a gagné ensemble. J'aspire plutôt à travailler sur les pilotes de demain que d’hier ; c’est vraiment très dur de le résumer comme ça, s’il vous plaît ne le résumez pas comme ça sur Sebastian."

"Mais on a quand même aussi une académie de pilotes, des pilotes qui vont peut-être en sortir en 2021 ou 2022. Il faut aussi avoir ça en tête car on a créé cette académie en 2016 avec pour objectif de sortir un pilote en F1 en 2021. On va être à 2021, il faut le prendre en compte. Typiquement, il y a Christian Lundgaard mais c’est une option parmi d’autres, il a sa saison de F2 à faire, nous on a notre saison à faire avec Daniel."

"Je crois que Daniel est très attaché à ce choix avec Renault, qui a été très critiqué par une certaine presse, britannique, qui ne comprend pas. Cette idée de construire un projet, humainement, techniquement, sportivement, c’est quelque chose qui lui tient à cœur, c’est quelqu'un qui est [guidé] par ses émotions et il a envie de montrer qu’il peut être fidèle à son choix, tant qu’il est démontré qu’il s’agit d’un bon choix."

