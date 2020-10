Renault doit maintenant rendre son équipe "accro au succès"

Renault a posé un nouveau "jalon" dans son histoire commune avec la Formule 1, et c'est Cyril Abiteboul qui l'a admis dès l'arrivée du Grand Prix de l'Eifel. Sur le Nürburgring, Daniel Ricciardo a décroché le premier podium du constructeur français depuis son retour avec une écurie d'usine, ce qui n'était pas arrivé depuis 2011. Un résultat dignement fêté, tout en conservant une part d'humilité. Pour une équipe qui ne cesse de se reconstruire depuis cinq saisons, chaque étape majeure doit permettre à la fois de mesurer le chemin accompli, mais aussi celui qui reste à parcourir. Cette ambivalence, le directeur de l'écurie tricolore ne la dissimule pas : il veut célébrer cet accomplissement sans en faire une fin en soi.

Lire aussi : Un podium pour Renault grâce à un tatouage "fédérateur"

"C'est clairement un moment chargé d'émotions, des sensations géniales", ne cache pas Cyril Abiteboul. "Ce podium n'est peut-être pas la fin de tout, ni l'ultime objectif de notre parcours en F1. En particulier quand il s'agit des résultats voulus par un constructeur. Nous voulons plus que ça, mais il faut toujours une première. Et ce premier podium ici, ce moment avec Daniel, dans un endroit comme celui-ci, c'est un grand moment. J'aurais aimé que nous ne soyons pas dans cette situation de distanciation physique, afin de fêter ça plus directement avec les gens, car nous sommes un peu latins. Mais c'est un grand moment, ce sont de grandes émotions."

Depuis l'annonce de son retour fin 2015, Renault a toujours insisté sur sa vision à long terme qui est de revenir se battre pour le titre mondial. L'histoire de cette jeune équipe est faite de hauts et de bas, et les moments de bonheur comme ceux qu'a offerts dimanche ce podium au Nürburgring doivent nourrir une ambition toujours plus grande.

"Nous devons aussi retirer les émotions positives", insiste Cyril Abiteboul. "On connaît la quantité de travail consentie pour un programme comme celui-ci, et je ne parle pas seulement de moi, je parle de plus de 1000 personnes qui composent cette équipe. Ils ont besoin d'un peu d'émotion, d'une certaine énergie. Il faut garder à l'esprit que nous avons énormément grandi. La plupart des gens qui ont rejoint l'équipe sont jeunes, n'ont jamais connu l'émotion de la victoire ni même d'être sur le podium. Nous devons saisir cette occasion. Nous devons les rendre accros au succès pour progresser davantage, pour bâtir plus de succès. Oui, dans l'immédiat, nous avons besoin de certaines circonstances pour être sur le podium. Mais dès ce lundi, l'attention sera d'abord tournée sur le fait de comprendre les problèmes que nous avons rencontrés."

Des problèmes qui ont notamment concerné la fiabilité en Allemagne, puisqu'une seule R.S.20 était à l'arrivée, Esteban Ocon ayant été contraint à l'abandon en raison d'une défaillance hydraulique. "Esteban effectuait une bonne course jusqu’à l’apparition d’un problème hydraulique nous poussant à l’arrêter", déplore Cyril Abiteboul. "Sans cela, nous aurions pu obtenir beaucoup de points et la fiabilité sera essentielle pour l’issue du championnat à Abu Dhabi."

Renault F1 occupe la cinquième position du championnat constructeurs mais est revenu à six points seulement de la troisième place détenue par Racing Point.