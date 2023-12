Renault n'exclut pas de reprendre les négociations avec Andretti

Le 2 octobre dernier, la FIA annonçait avoir accepté la candidature d'Andretti pour rejoindre la Formule 1, le projet américain étant fort du soutien de General Motors via sa marque Cadillac. Cependant, encore fallait-il que le championnat lui-même accepte l'arrivée de l'écurie via un accord commercial, et aucune décision n'a été annoncée à ce sujet pour l'instant.

Andretti avait signé un pré-contrat avec Renault pour la fourniture d'unités de puissance, mais celui-ci a expiré cet été. Depuis, General Motors a annoncé son intention de développer son propre groupe propulseur à l'horizon 2027 ; en conséquence, Andretti aurait quand même besoin d'un contrat client pour 2026 (une arrivée en 2025 étant de moins en moins plausible au fur et à mesure que le temps passe), et Renault y est toujours ouvert.

"Nous discutons avec Andretti et General Motors, et nous sommes contents de parler avec eux", indique Bruno Famin, directeur d'Alpine F1 Team, qui est l'écurie d'usine de la marque au losange. "S'ils obtiennent leur place, nous reprendrons volontiers les discussions. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by, et pas à cause de nous : c'est parce que le processus prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. La FIA a mis bien plus de temps à répondre que ce qu'ils ont dit au début ; maintenant, la balle est dans le camp de la F1. S'ils ont une place, nous discuterons volontiers avec Andretti."

"Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que nous avions un pré-contrat, le pré-contrat a expiré, alors factuellement nous n’avons aucun engagement – du moins aucun engagement légal – envers eux. Mais nous leur parlerons volontiers pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. S'ils ont une place, ce sera parce qu'ils auront démontré qu'ils vont apporter beaucoup de valeur ajoutée à la F1, et que la valeur du championnat et des écuries ne sera pas diluée en conséquence."

Renault n'a plus fourni ses moteurs à plusieurs équipes depuis la saison 2020, lorsque McLaren les utilisait aux côtés de l'écurie d'usine. Le Losange a approvisionné jusqu'à quatre teams simultanément lors des saisons 2012 à 2014, parmi lesquels Lotus (désormais Alpine), Red Bull, Williams, Toro Rosso (maintenant AlphaTauri et bientôt rebaptisé) et Caterham.

Propos recueillis par Adam Cooper