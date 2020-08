Renault subit son premier score vierge de la saison

Au lendemain d'une double élimination en Q2 à Barcelone, Renault F1 espérait inverser la tendance en course lors du Grand Prix d'Espagne. Pour y parvenir, l'écurie française a misé sur une stratégie audacieuse à un seul arrêt, qui lui a permis de progresser légèrement dans la hiérarchie mais pas suffisamment. Pour la première fois depuis le début de la saison, le Losange rentre bredouille, et tandis que Silverstone avait plutôt été porteur d'espoirs, la manche barcelonaise montre le besoin permanent de remise en question, même si cette fois, le résultat semble surtout lié aux caractéristiques de la piste et à celles de la R.S.20, visiblement incompatibles.

"Nous concluons notre premier week-end de l’année sans points", constate le directeur général Cyril Abiteboul. "Cela n’est pas dû à un manque d’efforts ou d’exécution de la part de l’équipe et je crois que nous avons extrait tout ce que nous pouvions de la voiture ce week-end. En termes simples, la monoplace n’est pas assez bonne sur une piste comme celle-ci. Barcelone est un bon test de l’efficacité aérodynamique, donc cela en dit long sur les aspects où nous devons progresser. Nous avons fait quelques pas en avant cet hiver, mais probablement pas suffisamment pour être à l’avant du peloton ici."

"Tout est très serré : deux dixièmes en qualifications [samedi] représentaient une énorme différence et c’était à nouveau disputé en course. Ce n’est cependant pas une excuse. Nous devrions être à un stade où nous pourrions faire mieux que cela. Nous avons un domaine d’action clair et nous nous efforcerons d’accélérer les prochaines évolutions de la voiture."

Pilote le mieux placé sur la grille de départ, d'où il s'est élancé depuis le 13e rang, Daniel Ricciardo dit avoir vécu un dimanche "compliqué" et "une course assez dure", conclue à la porte des points. L'Australien ne cache pas sa déception : "Nous sommes venus ici en espérant beaucoup plus après nos deux bonnes dernières courses. Nous ne nous attendions pas à connaître un week-end difficile, mais c’était très serré en piste. Nous étions près du top 10 en qualifications et en course, donc nous allons essayer de découvrir où nous avons perdu ces quelques dixièmes avant de nous tourner vers le prochain rendez-vous".

Parti 15e, Esteban Ocon a lui aussi grappillé deux positions jusqu'au drapeau à damier. Treizième à l'arrivée, le Français déplore un manque général de grip et d'équilibre avec la R.S.20 sur le tracé catalan.

"Nous n’aurions pas pu faire grand-chose de plus", assure-t-il. "L’équipe dans son ensemble a eu du mal à trouver le rythme ce week-end. La voiture ne se comportait pas comme nous le voulions et nous manquions d’adhérence et d’équilibre. Dès vendredi, nous avons ressenti que la monoplace ne se comportait pas comme à Silverstone, donc nous avons encore du travail à faire sur certains aspects. Nous avons une semaine de pause pour tout analyser et revenir plus forts. J’ai eu des batailles amusantes en piste et j’ai réalisé quelques dépassements, donc c’est un point positif sur lequel nous pouvons nous appuyer."