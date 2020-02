La Renault R.S.20 n'aura sa livrée définitive qu'à Melbourne

Au moment de lancer sa saison 2020 à Paris ce mercredi, Renault F1 Team a fait dans la sobriété. Un événement qui tranche évidemment avec celui organisé la veille au soir par Ferrari pour présenter en grande pompe sa nouvelle monoplace sous les ors d'un théâtre. Sur les Champs-Elysées, il n'y avait pas de F1, ni même de "showcar" pour éventuellement dévoiler une nouvelle livrée, pas plus que de photos studio complètes de la dernière-née des ateliers d'Enstone. Il faudra se contenter de quelques aperçus de la R.S.20 avant de la voir évoluer en piste.

"Je peux comprendre une part de déception", confie Alain Prost, directeur non exécutif de Renault. "Mais si on met la voiture ici, on perd deux ou trois jours de travail." Le Français tient à préciser qu'il n'y a pas de retard et que ce n'est pas non plus "une question de moyens". Contrairement à l'année dernière où l'écurie avait craint jusqu'au dernier moment de ne pas être prête à temps pour les essais hivernaux, il s'agit donc d'un choix assumé. "Ce n'est pas qu'on était tendu", assure-t-il. "C'est que l'on fait tout pour optimiser au maximum en prévision de certaines choses. L'année dernière c'était tendu, ça l'est toujours pour tout le monde. Cette année il y a juste la marge nécessaire."

Preuve que tout est en ordre de marche, la R.S.20 sera en piste dès lundi prochain à Barcelone pour une journée de tournage, avec à son bord Esteban Ocon. Une monoplace qui sera intégralement noire et qui le restera également pour les six journées d'essais en Catalogne. "La déco définitive, ce sera à Melbourne", confirme Prost.

À Barcelone, la R.S.20 apparaîtra dans sa première spécification avant d'évoluer significativement. Les premières semaines seront décisives quant à la décision de ralentir ou non le développement pour basculer sur 2021 par la suite. "La voiture sera nouvelle, c'est sûr, mais il y aura beaucoup d'évolutions pour la première course et encore après", précise Ocon, dont les propos sont corroborés par Prost : "À Barcelone la voiture a une spécification, une autre à Melbourne, puis les gros développements aux courses 3 et 4. Il n'y a pas de secret, pas de surprise. Ce qui va se passer jusqu'à la course 5 ou 6 est très important".

Propos recueillis par Léna Buffa

