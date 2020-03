Renault fait un pas vers un engagement à long terme en F1

Un an avant la nouvelle ère réglementaire de la F1, Renault n'a pas encore décidé de son engagement futur dans la discipline, dont les nouveaux Accords Concorde doivent encore être signés pour entrer également en vigueur à partir de 2021. Néanmoins, l'arrivée d'un nouveau sponsor titre, DP World, constituera une entrée d'argent non négligeable lorsqu'il faudra convaincre le conseil d'administration du Losange de poursuivre le programme en F1.

Cyril Abiteboul, le directeur de l'équipe, admet que ce contrat jouera en faveur d'une décision positive, tout comme l'arrivée du plafond budgétaire et la mise en place d'une meilleure distribution des revenus. L'essentiel est d'afficher un bilan positif et des perspectives optimistes, de manière à convaincre le conseil et le nouveau PDG, Luca de Meo, qui n'a pas encore donné son avis sur l'engagement du constructeur en F1.

Interrogé par Motorsport.com sur l'aspect positif d'un tel contrat pour le futur de Renault F1 Team, Abiteboul s'explique : "Je pense que ça nous aide, et c'est un pas dans la bonne direction. C'est quelque chose que nous avons dit durant l'hiver, et tout pointe dans la bonne direction. Maintenant, vous savez, les choses ne sont pas faites tant que tout n'est pas bouclé. Il y a encore des discussions et désolé, nous revenons vers la politique de la F1, mais les discussions vont encore bon train sur les [Accords] Concorde, et tant qu'ils ne sont pas signés, rien ne sera signé."

"Mais une meilleure distribution des revenus et de bonnes règles financières [sont bienvenues]. Nous avons encore plusieurs controverses à régler, mais il y a aussi un environnement économique qui est difficile, et toutes ces choses vont dans la bonne direction", assène-t-il. "Je ne peux pas confirmer ici et maintenant, en me basant sur les partenariats, que nous serons engagés à long terme. Mais ça va énormément nous aider, de toute évidence."

Avec Jon Noble

