Renault "toujours sous pression" avant Abu Dhabi

Comme si le fait d'avoir échoué dans son objectif de confirmer sa quatrième place au championnat constructeurs n'était pas suffisant, Renault doit aborder le dernier Grand Prix de la saison en position de défense. Car la course mouvementée d'Interlagos est passée par là, et les 19 points qu'y a inscrits Toro Rosso ont dangereusement rapproché l'équipe italienne de la cinquième place occupée par l'écurie française.

C'est donc avec un matelas à la fois confortable et fragile de huit points que le Losange doit aborder le rendez-vous de Yas Marina. Daniel Ricciardo y voit une aubaine pour maintenir tout le monde en état d'alerte, tandis que son patron estime qu'il s'agira du dernier acte d'une "saison 2019 difficile" passée au sein d'un milieu de grille plus resserré que jamais.

"La dernière course de l’année est l’occasion de revenir sur une saison 2019 difficile", confie le directeur général Cyril Abiteboul. "Nous avons connu des moments forts, comme notre double entrée dans les points en Italie et nos bons résultats au Mexique, aux États-Unis et au Brésil, mais aussi un début de saison décevant émaillé de nombreux problèmes et des passages à vide où nous avons dû puiser dans nos ressources."

"Nous abordons la finale à Abu Dhabi en étant toujours sous pression. La cinquième place du championnat constructeurs est en jeu et nous faisons face à une concurrence féroce pour maintenir notre position. Nous sommes confiants dans notre capacité à obtenir les résultats dont nous avons besoin ce week-end, mais nous savons que le peloton est serré et que les courses sont très ouvertes."

Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera également celui du dernier tour de piste de Nico Hülkenberg avec l'écurie française. Après trois saisons, 61 départs et 149 points inscrits sous les couleurs d'Enstone, l'Allemand aura à cœur de terminer sur une bonne note pour parfaire ce bilan, malheureusement pour lui vierge de tout podium.

"Mes trois années avec Renault seront gravées dans ma mémoire", promet celui qui sera sans volant en F1 en 2020. "Il y a eu des hauts et des bas, mais j’y ai apprécié mon rôle. Nous avons eu d’excellents résultats et des moments où nous les avons 'presque' atteints, mais je me souviendrai très longtemps de tous. J’aimerais remercier tous les membres de l’équipe, y compris mes ingénieurs et mes mécaniciens, pour leurs efforts sur les 61 dernières courses. Il nous en reste une et nous donnerons tout pour aller chercher le meilleur résultat possible."