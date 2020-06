Renault : "Pas de traitement préférentiel entre Ocon et Ricciardo"

On le sait déjà, Daniel Ricciardo ne sera pas pilote Renault la saison prochaine. Le septuple vainqueur en Grand Prix a profité du départ de Carlos Sainz chez Ferrari pour s'emparer de son baquet chez McLaren, en qui il voit manifestement davantage de potentiel qu'en Renault. Après tout, l'écurie britannique a devancé son fournisseur moteur au championnat 2019.

Le Losange tient cependant à donner à ses deux pilotes les mêmes chances lors de la campagne à venir : pas d'avantage à Esteban Ocon, donc. D'autant que McLaren devrait sortir perdant du gel des monoplaces entre 2020 et 2021, ayant décidé d'adopter les unités de puissance Mercedes au lieu des moteurs Renault l'an prochain ; ses deux jetons permettant de faire évoluer la monoplace entre les deux saisons y seront donc consacrés, et McLaren ne pourra ainsi mettre à profit aucune information apportée par Ricciardo avant 2022.

"Il n'y aura pas de traitement préférentiel entre Esteban [Ocon] et Daniel à la suite de sa décision, car ce n'est pas la politique de l'équipe", déclare Cyril Abiteboul, directeur de Renault F1 Team. "Ce n'est pas une nécessité non plus, soyons honnêtes, car je ne joue aucun titre mondial à l'heure où je vous parle. Cela n'aurait absolument aucun sens, et Daniel sera impliqué dans le processus de développement de la voiture."

"La structure est telle que les voitures sont plus ou moins gelées entre cette année et l'an prochain, et McLaren va devoir utiliser tous ses jetons sur l'intégration du moteur au châssis, donc sans développer pour la performance. Cela va nous donner l'opportunité de travailler de manière extrêmement normale avec Daniel. Le seul truc, c'est qu'il ne sera pas exposé à 2022 [année de la nouvelle réglementation technique, ndlr]. Mais il ne le serait pas de toute façon, car cela reste un peu loin du point de vue du pilote, bien qu'une grande partie de nos ressources humaines y soient déjà consacrées."

Quant au principal intéressé, il ne craint pas une détérioration de l'ambiance à Enstone en raison de son départ. "Peut-être que la première fois que je verrai des gens dans l'équipe, il risque d'y avoir ce moment que je qualifierais peut-être de gêne, mais j'ai connu ça il y a deux ans", rappelle Ricciardo, ayant annoncé à la trêve estivale 2018 qu'il allait quitter Red Bull pour rejoindre Renault.

"Cela dit, un certain temps s'est écoulé depuis cette annonce, et j'ai déjà discuté avec – voire vu – certains membres de l'équipe. Je pense que nous sommes vraiment de retour aux affaires. Nous sommes tous enthousiastes à l'idée de reprendre les courses. Espérons en faire beaucoup, et espérons avoir une opportunité de finir en beauté."

"De mon côté, c'est certainement derrière moi. Je n'y pense pas actuellement et je n'y penserai pas avant l'an prochain. Nous allons simplement nous mettre au travail. J'ai passé deux journées sur le simulateur, donc j'ai vu quelques personnes dans l'usine ; je n'ai reçu ni œil au beurre noir, ni coup de poing dans le ventre ! Nous passons tous à autre chose et nous allons tout donner pour le reste de l'année."

Propos recueillis par Jonathan Noble

