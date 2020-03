Les GP des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco reportés

Le début de la saison 2020 de Formule 1 a été reporté un peu plus, dans le contexte de pandémie du nouveau coronavirus. Après l'annulation du Grand Prix d'Australie le week-end dernier puis les reports déjà annoncés des manches de Bahreïn, du Vietnam et de Chine, ce sont les trois rendez-vous suivants qui sont remis à une date ultérieure.

Ce jeudi, la catégorie reine a officialisé le report des trois Grands Prix qui devaient avoir lieu en mai : ceux des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco. Le rendez-vous à Zandvoort, début mai, correspondait à la date qui reste actuellement fixée par le MotoGP pour lancer sa saison. Ce report pourrait donc donner une indication pour d'autres disciplines telles que le Championnat du monde de vitesse moto...

"La Formule 1, la FIA et les trois promoteurs ont pris ces décisions afin de préserver la santé et la sécurité du personnel, des participants et du public, ce qui demeure notre préoccupation première", précise un communiqué. "La Formule 1 et la FIA continuent à travailler étroitement avec les promoteurs concernés et les autorités locales pour surveiller la situation et prendre le temps nécessaire afin d'étudier de possibles dates alternatives pour chaque Grand Prix plus tard dans l'année, si la situation s'améliore."

Depuis le report du Grand Prix de Chine, annoncé dès le mois dernier, puis les événements de Melbourne, tout le monde de la Formule 1 travaille pour mettre en place un nouveau calendrier avec un maximum de courses possible dès lors qu'il sera envisageable de débuter la saison sans courir le moindre risque. Dans l'immédiat, l'annonce d'aujourd'hui confirme la tendance qui est ressentie depuis plusieurs jours maintenant et qui s'oriente vers une ouverture de la campagne 2020 en Azerbaïdjan, le 7 juin.

Néanmoins, l'évolution de la situation mondiale ne permet absolument pas de confirmer cette hypothèse pour le moment. "La FIA et la Formule 1 s'attendent à ce que le championnat 2020 débute dès qu'il sera possible de le faire de manière sûre, après le mois de mai, et continuent à surveiller régulièrement la situation liée au COVID-19", conclut le communiqué.

Les équipes vont entrer les unes après les autres dans une phase de fermeture et de suspension de leurs activités F1, qui durera 21 jours pour chacune d'entre elles et qui remplacera la trêve estivale du mois d'août, afin de donner davantage d'opportunités dans les mois à venir pour replacer des Grands Prix au calendrier.