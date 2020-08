Pilote de réserve Mercedes, Gutiérrez est privé de Super Licence

Si Esteban Gutiérrez semblait être en position idéale pour faire son retour en Formule 1 en cas de circonstances favorables, ce ne sera manifestement pas le cas. Les pilotes de réserve Mercedes, Gutiérrez et Stoffel Vandoorne, jouent également ce rôle pour McLaren et Racing Point.

Or, si l'écurie basée à Silverstone a fait appel à Nico Hülkenberg pour remplacer Sergio Pérez – Vandoorne étant pris par la Formule E à Berlin – ce n'est pas uniquement parce que l'Allemand a un meilleur palmarès, davantage d'expérience récente et connaît mieux l'écurie que Gutiérrez. C'est aussi parce que ce dernier est dans l'incapacité de renouveler sa Super Licence sans couvrir les 300 kilomètres en F1 imposés à ceux qui n'en ont pas détenu depuis plus de trois ans. Gutiérrez a quitté la Formule 1 fin 2016, au terme de sa troisième saison dans l'élite.

Lire aussi : Racing Point explique la panne de Hülkenberg

Une fois la campagne de Formule E terminée, le 13 août prochain, c'est de toute façon Vandoorne qui sera le premier pilote de réserve Mercedes.

"Nous n'avons pas particulièrement prêté attention à cette règle, car nous ne pensions pas qu'un pilote de F1 disposant d'un palmarès solide ne se qualifierait pas pour [la Super Licence]", explique Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1, qui croit – à tort – que cette règle est nouvelle en 2020. "C'était le cas d'Esteban, et Racing Point a par conséquent opté pour l'autre option, Nico Hülkenberg – qui n'est pas une mauvaise option du tout !"

"Il nous faut désormais analyser ce que cela signifie pour nous. C'est dommage, car ç'aurait toujours été sympa de donner une chance à Esteban, qui est un membre important et un pilier de l'équipe depuis un certain temps. Bien sûr, j'espère que nous n'aurons jamais besoin d'un pilote de réserve. Il semble que nous devions trouver une autre solution." La marque à l'étoile n'a pas encore de plan concret permettant à Gutiérrez de parcourir les 300 kilomètres réglementaires.

Vandoorne et Gutiérrez ont par ailleurs moulé leur baquet chez McLaren, qui profite des pilotes de réserve Mercedes en vertu de l'accord de motorisation signé pour 2021 et au-delà. Tous deux ont également fait une séance sur le simulateur, mais que Gutiérrez ne puisse renouveler sa Super Licence sans faire d'essais est une mauvaise nouvelle.

"Nous sommes évidemment conscients de cette situation", commente Andreas Seidl, directeur de l'écurie McLaren. "Mais finalement, ce n'est pas quelque chose sur quoi nous nous concentrons trop pour l'instant. Si une situation se présente où nous avons besoin d'un pilote de réserve, je suis sûr que nous trouverons une solution." Solution qui, en cas d'indisponibilité de Vandoorne et de Gutiérrez, ne sera pas Fernando Alonso, a déjà précisé Seidl.

Related video