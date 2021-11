Le retard du fret F1 ne devrait pas impacter le GP de São Paulo

La F1 est actuellement au beau milieu d'une triple manche qui a débuté la semaine passée au Mexique et se conclura la semaine prochaine au Qatar, impliquant ainsi d'importants voyages. Ce mercredi, il est apparu que certaines écuries attendaient encore l'arrivée de fret, ce qui a évidemment un impact sur leur préparation du Grand Prix de São Paulo.

Selon les informations de Motorsport.com, c'est la moitié de la grille qui attendrait encore du matériel, une partie de celui-ci ne pouvant arriver avant ce jeudi. Cela signifie que des mécaniciens et des membres d'équipes vont se retrouver confrontés à une nuit de jeudi à vendredi très chargée pour que tout soit prêt à temps pour débuter les Essais Libres 1.

La F1 a confirmé à Motorsport.com que le mauvais temps avait causé les retards de voyage du matériel, mais que cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le week-end de course. "Il y a eu des retards pour le fret au départ du Mexique lundi en raison des conditions météorologiques, ce qui signifie qu'une partie du matériel doit encore arriver au Brésil", a déclaré un porte-parole de la discipline reine. "Nous nous attendons à ce que cela arrive demain sans impact majeur sur le week-end de course."

Cette situation est d'autant plus source de pression pour les écuries que la manche d'Interlagos est celle qui accueille la troisième et dernière course sprint de la saison 2021, ce samedi.

Ainsi, comme pour les deux Grands Prix précédents, le programme est largement chamboulé pour s'adapter à la nécessité d'organiser une séance de qualifications dès le vendredi après-midi (de 16h à 17h, heure locale), qui détermine la grille de départ des Qualifications Sprint (24 tours) du samedi (à partir de 16h30, heure locale), qui elle-même dicte l'ordre de départ de la course du dimanche. Les EL1 débuteront à 12h30, heure locale, ce vendredi.