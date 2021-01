Retour du nom Schumacher en F1 : Haas ressent "honneur et pression"

Champion de F2 en 2020, Mick Schumacher va faire ses débuts en F1 cette année pour le compte de l'écurie Haas, par le biais de l'entente entre le constructeur américain et Ferrari qui a pu placer l'Allemand, qui fait partie de sa filière de jeunes pilotes, dans un des baquets de la structure dirigée par Günther Steiner. Fils du septuple Champion du monde Michael Schumacher, Mick va lui "succéder" neuf ans après la dernière course de son père en discipline reine en 2012.

Forcément, pour Haas, cette situation est particulière et suscite tout autant de fierté que de pression en braquant les projecteurs sur l'équipe. "Le nom Schumacher, à travers Michael, est légendaire en Formule 1", a déclaré Steiner pour Motorsport.com. "Avoir son fils est fantastique, et je pense que c'est un honneur pour nous. Si vous vous souvenez de l'époque où Michael pilotait, il avait cette aura, et désormais nous avons son fils dans l'écurie."

"Je pense qu'en tant que jeune écurie, nous faisons de bonnes et de mauvaises choses, mais nous essayons toujours de faire de notre mieux, qu'importe la situation. Avoir [Mick] est un honneur, en fait, mais cela s'accompagne de beaucoup de pression également. J'en suis pleinement conscient et je ne me fais pas d'illusions. Nous ferons de notre mieux pour remplir notre devoir de le faire avancer vers de plus grandes choses."

Dans ce cadre, Steiner juge que le fait d'avoir remporter le championnat de Formule 2 va aider Schumacher dans sa première saison en lui donnant confiance. "C'est un accomplissement important, et je pense que c'est une bonne chose pour le niveau de confiance de quiconque de remporter un championnat aussi compétitif que la F2 l'a été [en 2020]."

"Comme chaque championnat, vous avez de bonnes années quand c'est plus concurrentiel et des années où ça l'est moins. Je pense que [la saison 2020] a été très concurrentielle. Elle a été disputée jusqu'à la dernière course. Pour lui, arriver en tant que champion va lui donner cette confiance initiale au moment où il pourrait avoir du mal en F1 car tout sera nouveau. Il pourra toujours regarder en arrière et se dire qu'il a été Champion F2. Toutes ces choses aident quand vous arrivez en F1."

