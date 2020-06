La F1 ne précipitera pas le retour du public sur les GP

La F1 va ouvrir la saison 2020 en Autriche le 5 juillet, après la pandémie de COVID-19 qui a provoqué le report ou l'annulation des dix premiers Grands Prix. Les huit premières épreuves de la saison auront lieu en Europe. Initialement, il s'agit de Grands Prix à huis clos et donc sans aucun public, ainsi qu'avec une présence réduite du personnel sur les lieux. S'exprimant dans le cadre de la série d'entretiens #thinkingforward, Ross Brawn s'est montré de plus en plus optimiste pour que les portes se rouvrent aux fans à l'avenir, mais la F1 ne veut pas annoncer une telle nouvelle trop tôt, de peur de devoir ensuite faire marche arrière.

"Nous ne précipiterons pas cela", a prévenu le patron sportif de la F1 lors d'une eConférence organisée par la FIA. "Je pense que certains des derniers Grands Prix européens sont optimistes, mais nous ne préférons pas prévoir cela. Lorsque nous partirons sur des courses extra-européennes, nous pourrons commencer à espérer voir des fans, mais même là, ce n'est absolument pas garanti."

"Organiser une course dans un environnement sûr et sécurisé est crucial. Nous parcourons le monde, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un problème dans un pays qui nous empêchera d'aller dans d'autres. Nous avancerons doucement sur ce plan. Pour nous, le public est crucial. Nous voulons le voir car les fans apportent beaucoup d'ambiance. Nous allons gérer cela très progressivement. Nous ne voulons pas nous lancer puis devoir reculer lorsque nous aurons un problème."

La F1 conserve l'espoir d'organiser entre 15 et 18 Grands Prix en 2020, alors que des nouvelles concernant la suite du calendrier sont attendues dans les semaines à venir. Ross Brawn rappelle qu'avoir des Grands Prix à huis clos est un point déterminant pour permettre à la saison de débuter et estime que cela suscitera l'intérêt et l'envie du public même s'il ne peut pas se rendre sur place.

"La situation est différente à travers le monde", a-t-il précisé. "Le fait que nous soyons préparés à accepter des courses à huis clos en début de saison nous a donné davantage d'opportunités. Ce n'est pas l'idéal, ça ne l'est pour aucun sport, car les fans constituent une part déterminante. Mais nous avons eu le sentiment que courir, diffuser la course et engager les fans comme nous le pouvions était bien plus souhaitable que ne rien faire."

"Le fait d'organiser des Grands Prix à huis clos nous permet d'avoir ces épreuves européennes. Naturellement, nous pouvons ajuster les choses progressivement, avec la compréhension de la situation par rapport à cette pandémie. Notre première partie de saison est en Europe. Nous sommes encore très flexibles sur la deuxième partie. Nous sommes confiants pour que ça se termine à Bahreïn et Abu Dhabi mais nous essayons de combler l'écart entre les deux."