Retraite Räikkönen : 2001, son premier Grand Prix

Kimi Räikkönen est encore aujourd’hui l’un des pilotes les plus expérimentés sur la grille de départ de Formule 1. Face à certains petits jeunots, il apparaît comme un vétéran, futur retraité qu'il est désormais, car lorsqu’il a disputé cette première course en F1 à Melbourne début 2001, Esteban Ocon et Pierre Gasly n’étaient par exemple âgés que de cinq ans, Max Verstappen jouait aux petites voitures à trois ans et Lance Stroll n’avait que deux ans !

L’arrivée surprise de Räikkönen en Grand Prix avait suscité beaucoup de commentaires et de débats à l’époque ; à cause de son jeune âge [ce qui est plutôt ironique quand on sait qu'il avait quand même 21 ans...] et de son inexpérience.

D'abord un bon joueur de hockey sur glace, Kimi découvre le karting alors qu’il n’a pas encore dix ans. Après avoir récolté plusieurs titres en Scandinavie puis en Europe, le taciturne Finlandais à la voix monocorde passe à la monoplace. Après avoir disputé une poignée de courses en Formule Ford, il décroche le titre du court championnat hivernal de Formule Renault 2.0 au Royaume-Uni avant d’être sacré champion européen de la discipline en 2000 avec l’équipe Manor Motorsport.

Un essai révélateur

Son maigre palmarès est pourtant jugé suffisant pour que Peter Sauber lui propose d’effectuer un test à bord d’une F1 en septembre 2000, sur le circuit du Mugello, propriété de Ferrari. Le Suisse est bluffé par le calme, pour ne pas dire par le manque total de fébrilité de Räikkönen, qui n’est pas du tout impressionné par le monstre qu’on lui a confié. Il est parfaitement à l’aise et roule vite, en toute confiance, même si sa condition physique insuffisante l’empêche de boucler plusieurs tours consécutifs.

Peter Sauber fait rouler Räikkönen à deux autres reprises, à Jerez puis à Barcelone, et laisse finalement tomber son verdict : le glacial Finlandais sera l’un de ses pilotes en 2001 ! Les critiques se font immédiatement entendre. Räikkönen est trop jeune. Räikkönen n’a disputé que 23 courses en sport auto. C’est nettement insuffisant. Même Max Mosley, le président de la FIA, affirme douter du potentiel du rookie à rouler avec les meilleurs de la F1. On annonce que Räikkönen n’aura droit qu’à une super licence temporaire pour les quatre premiers Grands Prix de la saison, le temps de voir comment il se comportera en piste.

L’équipe Sauber arrive sur le circuit urbain de l'Albert Park à Melbourne en mars 2001 avec ses C20 à moteurs Petronas 01A, qui sont en fait des V10 Ferrari de trois litres, et ses deux pilotes : Nick Heidfeld et Kimi Räikkönen. À cette occasion, un autre jeune pilote commence aussi sa carrière en F1 aux commandes d’une humble Minardi, un certain Fernando Alonso...

Mais où est Kimi ?

Kimi se met à l’ouvrage et qualifie sa Sauber en 13e place, seulement trois rangs derrière l’expérimenté Heidfeld. Mais juste avant l’ouverture de la pitlane pour la mise en pré-grille de la course du dimanche, c’est la panique dans le box Sauber. Où est Kimi ?

"La pitlane allait ouvrir dans cinq minutes et Kimi n’était pas dans le garage", raconte son ingénieur de l’époque, Jacky Eeckelaert. "On l’a cherché et on ne le trouvait nulle part. Nous sommes allés voir dans le motorhome et il était là, endormi ! Il s’était assoupi juste avant de prendre son premier départ en F1 ! Il était en parfait contrôle de la situation."

Après un départ moyen, Kimi passe à l’attaque se met à doubler ses rivaux. Au 41e tour de la course qui en compte 58, il est solidement installé en septième place et c’est à cette position qu’il coupe la ligne d’arrivée. Par la suite, Olivier Panis, sur BAR-Honda et qui a terminé au quatrième rang, reçoit une pénalité de 25 secondes, ce qui le rétrograde en septième position et fait monter Räikkönen au sixième rang, lui permettant ainsi d'inscrire son premier point au championnat.

Peter Sauber est aux anges, car il sait qu’il vient de dénicher une perle rare. La saison suivante, Kimi file chez McLaren, puis il sera recruté par Ferrari en 2007 où il sera sacré Champion du monde.