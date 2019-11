C'était un 14 novembre : Alonso et Ferrari sombrent, Vettel triomphe

Au moment d'aborder la dernière épreuve de la saison et pour la première fois dans l'Histoire de la F1, quatre pilotes peuvent encore être titrés : le leader du championnat Fernando Alonso (246 points), Mark Webber (238 pts), Sebastian Vettel (231 pts) et Lewis Hamilton (222 pts). Sur la grille, Vettel est en pole devant Hamilton et Alonso, alors que Webber est en cinquième place. Au départ, Jenson Button, seul pilote non titrable du top 5, prend l'avantage sur l'Espagnol. Ce scénario sacre tout de même Alonso.

L'accident de Michael Schumacher et Vitantonio Liuzzi dans le premier tour va obliger à sortir le Safety Car. Durant la neutralisation, plusieurs pilotes, dont Nico Rosberg et Vitaly Petrov s'arrêtent pour passer des pneus tendres aux pneus durs, avec un but clair : aller jusqu'au drapeau à damier avec. La course reprend au sixième tour. Et au 11e passage, le destin du championnat va basculer : quelques minutes après une touchette contre un rail, Webber s'arrête pour changer de pneus. Il est couvert quatre tours plus tard par Alonso, la Scuderia se focalisant principalement sur le danger que représente l'Australien au championnat.

L'erreur stratégique est fatale : non seulement l'arrêt est trop prématuré par rapport à la tenue des gommes tendres qui perdent très peu de performance, mais en plus le pilote Ferrari et le pilote Red Bull se retrouvent coincés derrière l'indépassable Renault de Petrov. Pendant quasiment 40 tours, Alonso va rester derrière le Russe, sans jamais avoir de réelle opportunité de prendre l'avantage. Reparti 12e, il ne gagne des places qu'à la faveur des arrêts de certains pilotes devant lui.

À l'avant, Vettel gère sans problème sa première place. Après s'être progressivement détaché de Hamilton dans le premier relais, il profite de la lutte entre Robert Kubica, sur le même train de pneus depuis le départ, et le Britannique pour creuser l'écart sur la McLaren, trop loin pour espérer l'emporter une fois le Polonais passé par les stands. En l'emportant et en voyant Alonso terminer septième, l'Allemand est sacré pour la première fois, devenant alors le plus jeune Champion du monde de l'Histoire de la F1, à 23 ans, 4 mois et 11 jours.

