C'était un 2 décembre : Tyrrell vendu à BAR

Le 2 décembre 1997, la légendaire écurie Tyrrell était officiellement vendue à British American Racing, future équipe de course financée par le géant du tabac British American Tobacco. Cette vente était survenue plus d'un an avant l'entrée officielle en compétition de la nouvelle entité BAR, projet initié par Jacques Villeneuve et Craig Pollock.

Ainsi, le nom Tyrrell allait survivre encore un an, avec pour dernier engagement la saison 1998. Elle allait marquer la fin d'une présence longue de 29 saisons, ponctuée de 23 victoires, 14 pole positions et 77 podiums, mais surtout d'un titre mondial des constructeurs (1971) et de deux couronnes chez les pilotes avec Jackie Stewart (1971, 1973). Né le 3 mai 1924, Ken Tyrrell s'éteindrait près de quatre ans après la vente de son écurie.

Fondée sur les cendres de l'équipe britannique, BAR allait disputer un total de sept saisons sous cette identité, avec des débuts très compliqués ayant tourné au flop complet en 1999. Fin 2005, BAR céda son équipe à Honda, jusqu'au retrait du constructeur japonais à l'aube de la saison 2009 pour la parenthèse enchantée de Brawn GP. Puis Mercedes allait mettre la main sur la structure de Brackley, créant la structure dominatrice que l'on connaît aujourd'hui et depuis le début de l'ère hybride en 2014.

Les sept monoplaces alignées par BAR en F1

