Le rêve éveillé de Haas, troisième du championnat

Il y a une semaine, parier sur le fait que Haas devance Red Bull Racing au classement général à l'issue du Grand Prix de Bahreïn aurait été audacieux. Imaginer l'écurie américaine en troisième place du championnat des constructeurs, elle qui a passé les deux dernières saisons en fond de grille sans pouvoir jouer les points à la régulière, était impensable. Et pourtant !

Tandis que les deux Red Bull étaient frappées par un mystérieux problème technique, la Haas VF-22 a prouvé qu'elle était bien née. Kevin Magnussen, revenu du diable Vauvert en profitant bien malgré lui des répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour chiper son baquet à Nikita Mazepin, a parfaitement exploité sa nouvelle monoplace en prenant la septième place des qualifications puis la cinquième à l'arrivée.

Comment le directeur d'équipe Günther Steiner analyse-t-il ce résultat ? "Je ne veux pas l'analyser, je veux vivre ce rêve !" s'exclame l'Italien. "[Magnussen] savait avoir une bonne voiture. On l'a vu [en qualifications]. Mais il faut quand même être performant. Le plus long relais que nous ayons fait jusqu'alors était de 18 tours consécutifs. En faire 57 était donc un exploit, et nous n'avons pas fait un pas de travers, rien, l'équipe n'a rien raté. Tout était bien préparé."

Guenther Steiner fou de joie à l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn

Les dix points inscrits par Magnussen – plus que le total de Haas lors des 49 Grands Prix précédents – ont suffi à placer Haas à la troisième place du championnat des constructeurs, certes loin derrière Ferrari et Mercedes. "Je ne pense pas que ça dure longtemps", estime Steiner, alors qu'Alfa Romeo et Alpine sont sur les talons de Haas, tandis que Red Bull ne devrait pas tarder à marquer de gros points. "Mais on va quand même profiter de ce rêve."

Après plusieurs saisons particulièrement difficiles, ce résultat a mis du baume au cœur à toute l'écurie. "Ces deux dernières années, il a fallu faire face, mais nous voilà de retour", ajoute Steiner avec entrain. "C'est sûr que ça fait plaisir, car tout le monde a perdu la confiance en très peu de temps. Nous avons fini cinquièmes en 2018, c'était une bonne sensation, puis en 2019 avec la mauvaise voiture, l'équipe a complètement perdu la confiance. 'L'écurie est à vendre, l'écurie est bla bla bla'. Nous sommes encore là, et nous sommes de retour."

L'an passé, Haas avait sacrifié le développement de sa VF-21 pour se concentrer à 100% sur sa monoplace 2022, et il semble que cette approche ait porté ses fruits. Steiner a bon espoir de signer d'autres bons résultats cette saison et compte pour ce faire sur des évolutions efficaces, même si l'écurie n'a pas souvent tiré son épingle du jeu dans ce domaine ces dernières années.

"Alfa Romeo est également très compétitif, alors je ne prends pas les choses à la légère maintenant que nous sommes à ce niveau. Nous devons travailler et continuer à améliorer la voiture, notamment avec des évolutions plus tard dans l'année. Voilà ce que nous faisons. Mais je suis sûr que nous allons continuer à marquer des points", conclut Steiner.

Propos recueillis par Luke Smith