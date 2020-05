Ricciardo a été fier de recevoir l'approbation de grands pilotes

Dans une carrière de pilote, il y a des moments qui définissent leur entrée dans une autre dimension. Il s'agit parfois d'un podium, d'une victoire, ou d'un titre mondial, mais certaines luttes en piste peuvent également leur permettre de gagner leurs galons dans le peloton. Daniel Ricciardo a eu ce sentiment à deux reprises dans sa carrière, contre deux des plus grands pilotes auxquels il a été opposé durant sa carrière.

Abordant ce qu'il juge comme étant "deux courses où j'ai gagné le respect deux légendes de la F1", l'Australien revient sur sa première passe d'arme avec Michael Schumacher, alors qu'il courait pour Toro Rosso : "À Suzuka en 2012, j'avais Michael Schumacher derrière moi durant les derniers tours, et je l'ai retenu pour terminer dixième. C'était ma première année complète en F1, donc ne pas foirer était [une chose] énorme. Je me rappelle qu'il est venu me voir au briefing des pilotes lors de la course suivante, et m'a complimenté pour la manière dont je m'étais défendu. Il n'avait pas besoin de le faire, donc c'était cool."

Parmi les autres moments où il avoue avoir ressenti sa plus grande fierté, il remonte à sa première année chez Red Bull, quelques semaines après sa première victoire en Grand Prix. En Allemagne, il a eu l'occasion de se battre roue contre roue face à Fernando Alonso, et se souvient d'avoir senti qu'il gagnait le respect de l'Espagnol après une bataille intense de plusieurs tours. Là encore, cette impression lui avait été confirmée par l'approbation de son rival auprès des médias, peu après la course.

"Jusqu'au Grand Prix d'Allemagne 2014, j'avais l'impression de ne pas avoir gagné le respect d'Alonso. J'avais encore à faire mes preuves avec lui. Il est sorti des stands derrière moi avec des pneus plus frais et m'a dépassé dans la ligne droite, mais il a laissé la porte ouverte en ne s'attendant certainement pas à ce que je repasse, donc j'y suis allé. Nous avons joué au chat et à la souris après cela pendant plusieurs tours, et c'était énorme de lui montrer que j'étais prêt à me battre avec des pneus inférieurs, tout en restant propre. Il a dit de belles choses à mon sujet après coup, et je crois qu'il m'a regardé différemment par la suite."