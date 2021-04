Daniel Ricciardo ressent le "besoin" de rouler à Bathurst

Après deux saisons passées chez Renault, récompensées par deux podiums en 2020, Daniel Ricciardo a pris la direction de McLaren cette saison afin d'aider l'écurie britannique à retrouver le chemin de la victoire en Formule 1. Mais au-delà de la catégorie reine, l'implication de McLaren en sport automobile inclut également l'IndyCar et le Supercars, son PDG Zak Brown codirigeant une structure dans ces deux championnats.

Ainsi, Ricciardo y voit une opportunité pour courir hors des circuits de Formule 1. Dans son Australie natale, le championnat Supercars est extrêmement populaire et Brown, impliqué dans l'équipe Walkinshaw Andretti United, a déjà lancé l'idée d'une participation de Ricciardo et Lando Norris à Bathurst, sur le circuit de Mount Panorama. Dans une interview accordée au magazine GP Racing, Ricciardo a indiqué qu'il était prêt pour le Supercars et qu'une course en IndyCar serait également envisageable.

"Je dois demander à Zak. Même si je ne dispute pas de course, j'ai besoin de conduire une Supercars à Bathurst", commente l'Australien, interrogé sur la possibilité de rouler sur ce circuit emblématique. "Qu'il s'agisse d'un test privé ou d'une course, je dois le faire. Et maintenant, j'ai une bonne opportunité avec Zak en tant qu'ami et patron. Il veut aussi tenter le coup aux États-Unis, en IndyCar. Donc il y a beaucoup à faire."

En théorie, Ricciardo et McLaren disposeraient de deux options en Australie : une participation en Supercars au Bathurst 1000 ou alors un engagement sur le même circuit mais en GT3, aux 12 Heures de Bathurst. Cependant, un calendrier conflictuel privilégierait l'option GT3, le Bathurst 1000 de 2021 se tenant le même week-end que le Grand Prix du Japon. Quant aux 12 Heures, elles ont traditionnellement lieu au début du mois de février.

Sur la possibilité de participer à cette épreuve d'Endurance, Ricciardo déclare : "Lorsque j'ai signé mon contrat avec [Brown], au début de l'année dernière, nous avons eu ces conversations et l'idée de participer aux 12 Heures de Bathurst a été lancée. S'il me faisait une proposition et que ça ne perturbait rien sur le plan logistique, je dirais oui."