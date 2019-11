Ricciardo avec un casque spécial "football américain"

Par le passé, Daniel Ricciardo a souvent choisi le rendez-vous d'Austin pour arborer un casque spécial, et l'édition 2019 n'échappera pas à la règle. Jeudi, le pilote Renault F1 a dévoilé un casque qui met à l'honneur le football américain et plus particulièrement l'équipe universitaire texane des Longhorns.

"Pour faire court : j'adore Austin", a résumé l'Australien pour expliquer ce choix. "La première fois que nous sommes venus ici, je suis tombé amoureux de cet endroit, des gens et de l'ambiance. On parle la même langue ! L'année dernière, je suis enfin allé voir un match des Texas Longhorns et c'était une expérience incroyable, donc je me suis dit que je devais leur tirer mon chapeau cette année."

Ricciardo n'est pas le seul à utiliser ce week-end un casque spécial, puisque Romain Grosjean a présenté un heaume sur le thème du dessin animé "Cars". Chez McLaren, Carlos Sainz portera quant à lui un casque saluant sa participation à son 100e Grand de Formule 1 (photo ci-dessous).