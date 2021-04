Ricciardo critique vertement les réseaux sociaux de la F1

Daniel Ricciardo n'apprécie pas la stratégie de communication de la Formule 1 sur les réseaux sociaux et il le fait savoir. Le pilote McLaren considère que la discipline devrait changer d'attitude, prendre plus de hauteur et de maturité, estimant qu'elle va souvent trop loin en mettant par exemple en avant les images d'accidents pour susciter l'intérêt des fans plutôt que d'autres éléments.

Ces critiques de Ricciardo ne sont pas nouvelles, lui qui avait déjà haussé le ton en fin d'année dernière lors de l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn, regrettant la manière dont les images avaient tourné en boucle sur les écrans pendant l'interruption de la course au drapeau rouge. Après s'en être ému, il avait discuté avec les dirigeants de la F1 autour de cette problématique, et plus particulièrement avec Ellie Norman, directrice du marketing et de la communication du championnat. Néanmoins, aujourd'hui encore, les limites sont à ses yeux continuellement dépassées.

"Je crois que l'an dernier, la F1 a mis sur les réseaux sociaux quelque chose comme 'les 10 meilleurs moments de l'année', et huit sur dix étaient des accidents", déplore Ricciardo dans une interview accordée au magazine britannique Square Mile. "Je me suis juste dit que c'étaient des putains d'idiots. Peut-être que des enfants de 12 ans veulent voir ce genre de contenu, et c'est cool car ils n'en connaissent pas davantage, mais nous ne sommes pas des enfants. Il faut faire mieux les gars, faire mieux que ça."

Ce que Ricciardo critique, c'est un tournant pris par la F1 pour s'orienter toujours plus vers le spectacle à tout prix, avec une tendance qui s'est selon lui marquée davantage depuis que Netflix produit la série Drive to Survive, dont la troisième saison vient de sortir.

"La première saison de Drive to Survive était géniale", reconnaît Ricciardo. "J'ai passé un peu de temps aux États-Unis, et je m'en suis littéralement rendu compte entre deux voyages. C'était la première fois que l'on commençait à me reconnaître, et les gens faisaient référence à cette série. Donc ça a certainement fait des merveilles, sans parler des réseaux sociaux, où les chiffres ont explosé. Ça a fait beaucoup pour nous et pour la F1. [Mais] pour la deuxième saison, il y avait des épisodes ou des parties dans lesquelles j'avais le sentiment qu'ils forçaient un peu les choses. Ils ont essayé de créer un peu de rivalité entre Sainz et moi, alors qu'elle n'existait pas. Ce n'est pas plus un rival qu'un autre"