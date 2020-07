Ricciardo "pas anéanti" par son abandon en Autriche

Daniel Ricciardo occupait la dixième place lorsqu'il a été appelé par son muret des stands pour faire abandonner sa monoplace après seulement 17 tours. Son premier commentaire d'après-course faisait état d'une certaine frustration après avoir constaté que l'intervention de la voiture de sécurité à plusieurs reprises avait ensuite créé de belles opportunités pour ses adversaires du milieu de plateau.

"C'est clairement une fin de course prématurée", a alors déclaré le pilote Renault. "Il était tôt quand nous avons eu le problème, puis en voyant les voitures de sécurité et tout ce qui s'est produit plus tard en course, je suis sûr que nous aurions pu être là pour prendre un joli petit sac de points. Mais ce ne fut évidemment pas le cas", regrette-t-il. "Je pense que la raison pour laquelle je ne suis pas complètement anéanti est que nous serons de retour au bout d'une semaine et que nous avons une autre chance sur ce circuit, donc je suis optimiste quant à notre capacité à réussir [le week-end prochain]."

Plusieurs abandons sur problèmes techniques sont venus animer le premier Grand Prix disputé cette saison. Même si Mercedes n'a pas eu à abandonner, les deux autos de l'équipe Championne du monde ont elles aussi connu leur lot d'inquiétudes dans le domaine. Chez Renault, le souci est provenu de l'unité de puissance.

"C'était un problème de refroidissement, ce qui fait que la température du moteur augmentait assez rapidement. Je n'ai pas ressenti grand-chose : les gars m'ont dit de ramener la voiture et de passer en mode sécurité avant que la situation n'empire. Je pense ainsi que nous avons tout sauvé à temps. J'ai reçu un appel rapide me disant de changer le mode du moteur et de venir aux stands."

Ricciardo, qui aime se montrer opportuniste dans les courses animées, n'aura pas pu tenter de tirer son épingle du jeu et peut légitimement penser qu'une belle position à l'arrivée aurait été possible sans cette contrariété. "Ça allait probablement devenir intéressant une fois tout le monde passé aux stands et après avoir mis les [pneus] mediums. Mais ce n'est pas grave, il nous fallait sauver ce moteur car nous devons évidemment faire quelques courses avec."

Ricciardo pense que le problème de refroidissement est facile à résoudre : "Je suis optimiste, d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui peut être résolu et géré dans la fenêtre que nous avons jusqu'au week-end prochain. Il est évident que cela fait un moment que nous n'avons pas couru, mais peut-être que les températures chaudes ont joué : Mercedes, Red Bull, Haas… Un tas d'équipes ont eu des problèmes. Je pensais que la première course serait féroce et qu'il y aurait beaucoup de problèmes, peut-être plus de la part des pilotes que des mécaniciens. Peut-être que la semaine prochaine, nous assisterons à une histoire différente."

Ricciardo a admis que toute frustration ressentie lors de ce premier résultat était compensée par le simple fait que la saison commençait enfin. "Ne vous méprenez pas, je ne vais pas dire que j'étais simplement heureux d'être ici aujourd'hui et évidemment que je veux bien faire et terminer avec des points, mais le simple fait de revenir en mode course m'a fait du bien. Je pense que pour nous tous, être sur la grille et voir les lumières s'éteindre, c'était en quelque sorte un soulagement."

"Globalement, je suis juste heureux de refaire [ce Grand Prix ce week-end, ndlr] et de savoir que nous aurons une autre chance, ce qui atténue probablement une partie de la frustration et de la déception. Nous y allons en croisant les doigts et espérons tout mettre en place pour les qualifications. Je crois vraiment que nous pouvons présenter une voiture plus rapide, tant en qualifications qu'en course."