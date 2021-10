Ricciardo : Un "déclic de maturité en piste" pour Verstappen

Ex-équipier de Max Verstappen chez Red Bull pendant trois saisons, Daniel Ricciardo sait à quel point le Néerlandais est rapide, et à quel point le pilote qui s'affiche cette année comme un très sérieux candidat au titre face à Lewis Hamilton a évolué tant dans son pilotage que dans sa gestion de l'ensemble des aspects d'un championnat depuis la saison 2018, qui a également vu l'Australien quitter Red Bull Racing pour prendre la direction de Renault pour les saisons 2019 et 2020.

Pas avare de considération pour ce que réalise celui sur lequel s'est pleinement tournée l'équipe de Milton Keynes, Ricciardo estime que le jeune homme, qui compte désormais 138 engagements en Grand Prix, est à un niveau de "maturité en piste" désormais différent, faisant de lui un adversaire encore plus redoutable.

"Il l'a montré toute l'année, mais aussi ces dernières années", commence-t-il, interrogé sur le sujet au Texas. "Il y eu cette étape dans le début de carrière de Max où il avait la vitesse, mais il y avait encore quelques erreurs – appelons ça comme ça –, ou un peu d'excès d'anxiété ou d'empressement. Mais il a rapidement réglé cela", note le pilote McLaren, qui affronte désormais un autre jeune talent prometteur en la personne de Lando Norris chez McLaren.

"Je pense que c'était en 2018, l'année où il a appris de cela… Sa deuxième moitié de saison a été vraiment solide et l'on pouvait en quelque sorte voir ce déclic de maturité sur la piste. Ces dernières saisons ont été assez immenses pour lui."

Max Verstappen dispose selon Ricciardo des armes pour lutter contre le Champion du monde en titre et lui ravir une couronne mondiale qu'il accapare depuis 2017.

"Bien que Lewis ait l'expérience d'avoir déjà gagné des titres mondiaux, je ne vois pas vraiment cela comme un avantage maintenant", estime en effet Ricciardo. "Je pense qu'ils en sont tous les deux capables ; Lewis l'a prouvé, mais je pense que Max en est capable. Il a suffisamment la tête sur les épaules désormais, et il l'a prouvé avec certaines des courses qu'il a faites cette année ; je suis donc à un point où je suis impatient de voir comment ça va se dérouler. Évidemment, je ne fais pas partie de cette bataille et, d'un point de vue de fan, vous voulez que cela aille jusqu'au bout, mais ils ont été très proches l'un de l'autre toute l'année. C'était beau à voir et je pense que Max est capable de le faire, donc le temps nous le dira."

Daniel Ricciardo occupe de son côté la huitième position du Championnat du monde des pilotes, à une vingtaine d'unités du duo Ferrari qui se tient en un demi-point.

