Ricciardo dément tout poste de réserviste 2023 et exclut l'IndyCar

Après avoir accepté la fin prématurée de son contrat avec McLaren sur fond d'arrivée d'Oscar Piastri, Daniel Ricciardo a reconnu il y a peu qu'il s'était fait à l'idée qu'il ne serait pas sur la grille de Formule 1 l'année prochaine. Il est toutefois depuis plusieurs semaines lié à un possible poste de réserviste dans une écurie de pointe, avec des rumeurs l'envoyant tour à tour chez Mercedes ou, comme Sky Sports lors du GP des États-Unis, chez Red Bull Racing.

Interrogé ce samedi sur l'éventualité qu'un accord ait déjà pu être conclu, l'Australien a calmé le jeu : "Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Pour le moment, tout n'est que rumeur. Est-ce que je suis en discussion ? Oui, mais le stylo n'a pas été posé sur le papier ou quelque chose du genre."

Affirmant avoir "toujours des ambitions pour 2024" et viser un retour en tant que titulaire, Ricciardo a indiqué qu'il resterait quoi qu'il arrive proche du paddock. "Je ne vais donc pas me déconnecter complètement de la discipline, mais évidemment rien n'est garanti pour 2024. Je n'ai pas de volant qui me permette d'affirmer que je vais piloter. Mais je serai toujours là et j'essaierai de travailler pour être de retour."

Au moment de l'annonce de son départ de McLaren, un certain nombre de places restaient à pourvoir sur la grille mais le marché a rapidement évolué, ne laissant aujourd'hui officiellement que deux baquets, chez Haas et chez Williams. Et encore, celui de l'écurie britannique est déjà préempté par Logan Sargeant qui en héritera s'il parvient à assurer sa Super Licence.

Alors, Haas est-elle une option envisageable, malgré tout ? Ricciardo s'en distance nettement, alors que Nico Hülkenberg et Antonio Giovinazzi sont pour le moment les deux candidats les mieux placés : "Compte tenu de ce qui est actuellement disponible, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je m'en tienne à mon plan et que je vise autre chose", a déclaré l'octuple vainqueur de Grands Prix.

"Pas OK avec les ovales"

Daniel Ricciardo, McLaren

La piste IndyCar ne semble pas non plus une voie vers laquelle Ricciardo se tournerait. Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, dans une fin de semaine qui l'a vu rendre hommage à la culture américaine avec son arrivée à cheval et habillé d'un costume aux couleurs du drapeau des États-Unis dans le paddock, il a répliqué : "De la merde. Les ovales me font peur."

"Mon ambition de carrière en Formule 1 n'est pas terminée, donc c'est vraiment la priorité absolue. Je ne veux pas en dévier, je dirais, principalement pour cette raison. Mais les ovales, non. Il y a dix ans, j'aurais dit oui. [Aujourd'hui], je suis OK pour admettre que je ne suis pas OK avec les ovales."

Et avec un programme uniquement focalisé sur les courses routières et urbaines ? "[Les circuits] ont l'air amusants, mais comme je ne suis pas encore retiré de la F1, je ne m'y suis pas vraiment intéressé. Le côté 'romantique' de la chose, l'Amérique et tout ça, serait amusant. Mais oui. C'est plus un fantasme."