Ricciardo sur son départ : "C'était la bonne chose à faire"

Daniel Ricciardo a fini par s'y résigner : le pilote McLaren va quitter la structure de Woking au terme de la saison 2022. En dehors d'une victoire sensationnelle à Monza l'an passé, les deux campagnes de Ricciardo au sein de l'équipe n'ont pas donné satisfaction – loin de là – si bien qu'il n'a marqué que 19 points cette saison, face aux 76 unités engrangées par son coéquipier Lando Norris.

Ayant pour ambition de recruter le prometteur Oscar Piastri (non sans un imbroglio contractuel avec Alpine), McLaren cherchait un moyen de se débarrasser de Ricciardo, sous contrat pour 2023. C'est chose faite, mais ce sera coûteux : l'écurie devrait verser à son pilote l'intégralité du salaire prévu pour l'an prochain.

"Ce n'est pas génial, je suis vraiment mitigé, mais mieux vaut que vous l'entendiez de ma bouche : 2022 sera la dernière année avec McLaren", déclare l'Australien dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Nous avons fait beaucoup d'efforts des deux côtés, mais ça n'a simplement pas fonctionné comme nous le voulions. L'équipe a donc décidé de faire un changement pour l'an prochain. Nous avons eu beaucoup de discussions, mais au final, nous avons décidé mutuellement que c'était la bonne chose à faire pour les deux parties. Je vais assurément finir cette année et je vais continuer de tout donner."

Daniel Ricciardo a connu beaucoup de difficultés chez McLaren

"Quant à l'avenir et à ce qui m'attend, je ne sais pas encore. Mais on verra. Je pense à mon passage chez McLaren avec le sourire ; j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai appris des choses qui m'aideront dans la prochaine étape de ma carrière mais aussi dans la vie en général. Du point de vue des résultats, c'est sûr, je n'ai pas toujours obtenu avec constance les résultats et ce niveau que je recherchais. Cela a rendu certains week-ends compliqués. Je les ai sentis, absolument. Mais j'ai aussi de nombreux souvenirs heureux de mon passage dans l'équipe : je pense à Monza, je me rappelle avoir été sur la plus haute marche, je me rappelle avoir donné à l'équipe sa première victoire depuis 2012. Ces choses-là, c'est génial. Voir le sourire sur le visage de tout le monde, vivre ce moment, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer."

"La F1, je l'aime toujours. Je l'aime toujours, ça n'a rien changé du tout de ce côté-là. J'ai encore le feu sacré, cette profonde conviction de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Tout ça, je l'ai encore. Ce n'est pas fini pour moi, on verra ce qui m'attend."

Nul doute que Ricciardo évalue déjà ses options depuis plusieurs semaines ; un retour chez Alpine serait le choix le plus évident, mais ce serait dans l'éventualité où l'écurie anglo-française ne parviendrait pas à conserver Oscar Piastri face aux sirènes de McLaren, le jeune Australien ayant manifestement des accords plus ou moins valides avec les deux structures. La relation Alpine-Piastri aura de toute façon pâti de cet imbroglio, ce qui devrait jouer en faveur de Ricciardo. Autrement, ce dernier pourrait également trouver refuge dans une écurie plus modeste, telle que Haas : plusieurs médias rapportent qu'un coup de fil a eu lieu avec le directeur de l'équipe américaine, Günther Steiner.