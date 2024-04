Ricciardo en difficulté : "Ce n'est pas une situation à la McLaren"

Après la fin de son contrat avec McLaren au sortir de la saison 2022, en raison de résultats en deçà des attentes, Daniel Ricciardo a démarré le championnat 2023 sur la touche en tant que troisième pilote Red Bull. Il a ensuite été rappelé chez AlphaTauri, depuis devenu Visa Cash App RB, en cours d'année pour remplacer Nyck de Vries. Si ce retour a été plutôt prometteur, le début de saison 2024 de l'Australien est pour le moment loin d'impressionner.

Son équipier Yuki Tsunoda est clairement l'homme fort du moment au sein de l'écurie italienne, avec deux Q3 atteintes en qualifications et une septième place finale du côté de Melbourne, ce qui a permis à VCARB d'ouvrir son compteur de points. Malgré les inquiétudes que cette différence de forme suscite en dépit d'une préparation hivernale complète, dans une saison charnière où Ricciardo est vu comme un candidat naturel à la succession de Sergio Pérez chez Red Bull, l'Australien assure ne pas être dans la situation rencontrée chez McLaren.

"Nous recherchons toujours un peu plus d'appui, un peu plus d'adhérence à l'arrière", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com au Japon au sujet de sa situation. "Pour être honnête, j'ai eu un peu de mal dans [les virages] à haute vitesse à Melbourne et en Arabie saoudite."

"En Arabie saoudite, nous avons vu que nous étions un peu à la traîne, et nous avons eu l'impression d'avoir une explication à ce sujet. Mais c'était encore le cas à Melbourne dans les virages 9 et 10, où j'étais un peu plus en retrait que Yuki. Nous avons probablement concentré une partie de nos réglages sur ces points pour me donner confiance. Après, pour les [virages] à basse et moyenne vitesse, nous sommes à peu près au point."

"Ce n'est pas une situation à la McLaren. Je pense donc qu'il est important que je continue à travailler avec mes ingénieurs et que nous ne commencions pas à prendre trop de suggestions ou de conseils de l'extérieur. Bien sûr, j'aurais voulu de meilleurs résultats lors des premières courses, je n'en suis pas satisfait. Mais il est important de garder le cap, en fin de compte, et de ne pas se laisser distraire."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Interrogé sur la pression qu'il peut ressentir actuellement, Ricciardo assure qu'elle vient d'abord de lui-même : "Je dirais que oui [je me sens sous pression], mais ma réponse est qu'elle vient de moi, plus que de quiconque. Je suis sûr qu'il y en a qui vient de l'extérieur."

"Mais j'ai entamé cette saison avec une pré-saison complète, j'ai passé un très bon hiver, je me suis entraîné comme un fou et je me sens vraiment bien. Tout ce que j'ai dans la tête et mes années d'expérience me disent que nous devrions commencer la saison en faisant feu de tout bois."

"Alors oui, c'est là que je me dis : 'OK, ça n'est pas encore vraiment le cas'. Et ça fait trois courses. Mais je sais que je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, ça viendra. C'est juste un petit peu d'ajustement ici et là. Ce qui manque peut-être en ce moment va s'enclencher, et je crois que nous n'en sommes pas loin."

"Même à Melbourne, évidemment, j'étais probablement déçu du week-end sur le papier de ne pas avoir de points, des qualifs et de tout le reste. Mais quand on analyse la course, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi triste que ça en a l'air. Nous avions un bon rythme de course. Et je pense qu'il y a de bonnes choses à retenir, nous avons juste besoin de les assembler désormais. Et c'est ce que je vais faire. J'avais dit que ce serait le cas à Melbourne et je n'ai pas réussi à le faire. Mais je le ferai ce week-end."

Ricciardo a précédemment évoqué la possibilité d'un problème lié à la voiture elle-même. Il a d'ailleurs confirmé que VCARB avait changé plusieurs pièces afin de rechercher le moindre souci sous-jacent. "Depuis l'Arabie saoudite, nous avons changé certaines choses. Pour la Chine, nous changerons probablement encore quelques petits éléments. Nous essayons évidemment de nous assurer que tout est en ordre et qu'il n'y a aucun défaut. C'est juste pour notre tranquillité d'esprit, parce que nous avons exploré pas mal de pistes."

"L'année dernière, j'ai sauté dans la voiture et j'étais tout de suite dans le rythme à Budapest. Cette année, j'ai l'impression d'être un peu en retard, avec une meilleure préparation et plus d'expérience de la voiture et de l'équipe. C'est pourquoi nous nous assurons de ne pas passer à côté de quelque chose qui serait en quelque sorte hors de notre contrôle pour le moment."

Avec Adam Cooper