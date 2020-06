Ricciardo pense que "l'ego des pilotes" jouera un rôle en Autriche

Daniel Ricciardo fera partie des très rares pilotes qui auront déjà parcouru le tracé du Red Bull Ring avant la reprise, grâce aux essais menés par Renault avec la monoplace 2018 la semaine passée. Malgré tout, l'Australien ne s'attend pas à ce que le moindre avantage tiré de ce roulage ne dure pendant le week-end du GP d'Autriche. "Nous aurons beaucoup d'essais, donc le week-end de course va se passer normalement", a-t-il déclaré dans un podcast de la F1. "Nous aurons beaucoup de temps dans le baquet avant la course."

"Mais ensuite les lumières vont s'éteindre et, assurément, tout le monde fera 'je me suis mieux entraîné lors de ma quarantaine' ou 'je suis moins rouillé que toi'. Je suis sûr que l'ego de certains pilotes va entrer en jeu. Ou alors tout le monde va être vraiment prudent, 'ça fait bizarre !' Je pense que ça va être très intéressant. Nous ne savons pas vraiment combien de courses nous allons avoir cette année, donc il va probablement y avoir la mentalité 'faisons en sorte que celle-ci compte'."

Il affirme en tout cas que le test à Spielberg a été utile, surtout pour réhabituer son corps aux contraintes du pilotage après une pause forcée de trois mois. "C'était bon d'y revenir. Les premiers tours, ça faisait un peu bizarre. C'est comme tout : quand vous faites quelque chose quasiment toute votre vie, il ne faut pas longtemps pour retrouver des sensations, et tout semble normal très rapidement."

"Mais clairement, la première fois, en montant [dans la voiture] et en quittant les stands, les premiers tours, c'était un peu étrange. Mais je suis vraiment content que nous l'ayons fait, juste pour retirer les toiles d'araignées, même le genre de douleur générale après le premier jour, je sens que je l'ai surmontée désormais."

"C'était une bonne chose de retrouver le mode travail. Même si la quarantaine était belle à la ferme [en Australie], la vraie compétition et le travail sérieux me manquaient. Évidemment, nous avons piloté la R.S.20 en essais avant le début de cette pandémie. Je vais dire qu'un grand chemin a été parcouru en deux ans ; en fait, c'est bien de piloter une voiture vieille de deux ans, parce que ça montre les progrès faits par la discipline."

Ricciardo espère en tout cas que Renault sera en position de mener le peloton derrière les équipes du top 3. "Tout ce que nous avons actuellement, c'est un test en février. Nous avons en quelque sorte fait notre analyse après les tests, et nous avons essayé de savoir où chacun se situait. Tout ce que je peux dire, c'est que pour la voiture de tête en milieu de peloton, il était vraiment difficile de savoir si c'était nous ou pas. Il semble qu'au moins trois des équipes du milieu de peloton se tenaient en moins d'un dixième."

"L'année dernière, l'Autriche a peut-être été pour nous le pire week-end de l'année. Je pense que si nous pouvions arriver et être à l'avant du milieu de peloton, je pense que ça serait une bonne chose pour nous sur le reste de la saison."

Les essais du Red Bull Ring ont également offert à Renault la possibilité de tester et de s'habituer aux nouveaux protocoles dans la ligne des stands et les garages introduits par la FIA pour la lutte contre le COVID-19. "C'était clairement différent, tous nos débriefings, toutes nos réunions, se déroulaient par le biais d'appels vidéo. La plupart d'entre nous étions assis au même endroit, mais à distance, donc nous faisions tous notre débriefing par vidéo, tout le monde portait le masque dans le garage."

"Et le mécanicien qui vous attache, je lui ai dit de ne pas s'approcher trop près de moi ! C'est assez intime quand ils commencent à vous attacher, les sangles d'entrejambe et tout ça. Tout le monde s'y habitue, je pense qu'il y a juste un peu plus de prise en compte de l'espace personnel. Comme toute chose, quand il y a un changement, on prend un peu de temps pour s'adapter, mais avec le temps, on finit par le faire."