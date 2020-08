Ricciardo ému par "la force" de la famille d'Anthoine Hubert

Le week-end du Grand Prix de Belgique est marqué par les multiples hommages rendus à Anthoine Hubert, un an après la mort accidentelle du jeune pilote français lors d'une course de F2 sur le tracé de Spa-Francorchamps. Samedi, une minute de silence a été observée avant le départ de la Course Principale de F2, en présence de la famille de celui qui est dans tous les esprits. Un moment de recueillement sera également observé avant le départ du Grand Prix cet après-midi.

L'an passé, les images brutales de l'accident et le décès d'Anthoine Hubert avaient secoué tout le paddock. Affecté au même titre que toute la famille Renault, Daniel Ricciardo s'était même posé la question de l'intérêt de courir le dimanche, au lendemain du drame. Samedi, voir les proches et la famille répondre présents à l'invitation des organisateurs a ému et impressionné l'Australien.

"Voir certains membres de sa famille à nouveau ici ce week-end… J'imagine l'animosité qu'il y a pour ce lieu dans sa famille, et qu'ils soient tout de même là, j'imagine que ça n'est pas facile", confie Ricciardo. "Je leur tire mon chapeau. La force, et je dirais aussi la paix qu'ils ont en eux sont phénoménales."

Comme de nombreux autres pilotes, Ricciardo a dû gérer les émotions liées au fait de revenir à Spa-Francorchamps un an après cet événement dramatique. Le temps fait son œuvre mais les douloureux souvenirs demeurent.

"Le temps guérit certainement les choses", admet-il. "Je dirais que c'est un peu plus facile un an plus tard, mais ça reste difficile. Nous étions tous sur la grille avant la course de F1, c'est encore très présent, je crois que c'est le bon mot. Revenir ici… En revenant ici, sur les lieux de l'accident, il y a quelque chose. D'une certaine manière, c'est encore frais. Mais c'est un peu plus facile de garder l'esprit tranquille un an plus tard."

Avant le début du week-end, la F2 a officialisé le retrait définitif du numéro 19 d'Anthoine Hubert en guise d'hommage. Un logo spécialement créé est arboré sur toutes les monoplaces, y compris en F1, et le 19e tour de la course de samedi après-midi a été l'occasion de saluer la mémoire du pilote tricolore par des applaudissements nourris.