Ricciardo "frustré" après le réexamen de l'incident Stroll par la FIA

Lors du Grand Prix de Styrie, Lance Stroll a gagné une position après avoir tenté un dépassement sur Daniel Ricciardo qui a abouti par la sortie de piste des deux pilotes au virage 3 du Red Bull Ring. Les deux hommes ont terminé respectivement septième et huitième, et l'enquête menée par les commissaires sur la manœuvre du Canadien n'a pas débouché sur une pénalité.

Après un réexamen de cette décision, processus habituel qui implique le directeur de course Michael Masi et les commissaires, il est apparu que si un incident similaire devait se produire, le résultat probable serait que les positions devraient être inversées avant que les résultats ne soient rendus officiels. La question a été discutée lors du briefing des pilotes de vendredi soir, en Hongrie, où Ricciardo a demandé, sur le ton de la plaisanterie, à ce que ses points lui soient rendus.

"Si cela se reproduisait aujourd'hui, nous échangerions nos positions", a déclaré Ricciardo à la demande de Motorsport.com. "Je pense qu'après coup, ils ont accepté qu'ils auraient agi différemment. Mais une fois que le dimanche soir est passé et que le lundi arrive, les résultats sont figés. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer de position ou quoi que ce soit d'autre. Donc, évidemment [je suis] un peu frustré."

"Il y a un peu de réconfort à savoir que cela ne tiendrait pas, pour aller de l'avant. Donc, je suppose qu'on peut accepter ça. Mais j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, cela aurait dû être plus clair et plus évident. Et une partie de la discussion portait aussi sur le fait que j'ai quitté la piste. Mais de toute évidence, ce n'était pas mon choix. Je n'y suis pas allé pour m'amuser. Et nous en avons discuté. En gros, ils ont admis qu'ils feraient les choses différemment la prochaine fois."

"Ça ne m'aide pas maintenant, ou il y a quelques jours, mais je pense qu'ils sont conscients qu'il y a une différence entre cet incident et celui de Leclerc/Verstappen l'année dernière, et c'est le plus important, c'est le même virage. Et c'est quand même une issue très différente pour l'incident. Je pense donc qu'ils sont alignés là-dessus désormais, ce n'est pas la même chose. Au début, je pense qu'ils avaient l'impression que c'était la même chose, c'est pourquoi la pénalité initiale n'a pas été donnée."