Ricciardo, Giovinazzi, Schumacher : Haas n'exclut aucun candidat

Daniel Ricciardo est sur le marché pour l'an prochain, vous avez un baquet libre. Qu'en pensez-vous ?

Comment savez-vous que nous avons un baquet libre ?

Est-ce le cas ?

Il faut que je discute avec les gens et que je voie qui est sur le marché afin de décider quoi faire. Pour l'instant, le plan est que Gene [Haas, propriétaire] vienne non pas ici mais à Zandvoort et à Monza, j'espère trouver un bon moment pour lui en parler, et nous prendrons une décision. Tout le monde présume que Mick ne sera plus là l'an prochain, mais ce n'est pas vrai. Tout reste ouvert.

Quelle taille fait la liste ?

Vous savez de qui il s'agit, quatre ou cinq personnes. De nos jours, il n'y a plus 20 personnes avec une Super Licence qui ont fait ce job. Je ne pourrais même pas vous dire combien, mais il y en a moins de dix. La liste n'est pas infinie.

N'oubliez pas l'argent !

Quel argent ?

Celui des pilotes.

Là aussi, vous présumez que nous avons besoin de l'argent de quelqu'un. Nous nous portons bien. Vous avez dit pareil après le départ d'Uralkali [sponsor-titre apporté par Nikita Mazepin, ndlr]. Nous nous portons bien, nous sommes stables financièrement, il n'y a aucun problème pour nous. Nous avons payé toutes nos factures, nous sommes en compétition, nous nous débrouillons bien. Tout va bien, je le répète.

Günther Steiner

Un pilote comme Daniel vient avec un salaire très élevé, environ 12 millions par an chez McLaren.

Tout le monde pense que nous devons prendre Daniel, mais peut-être que nous ne voulons pas Daniel ? Pourquoi croyez-vous qu'il a quitté McLaren ? Il faut que nous fassions attention, là. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons fait mais aussi de ce que nous pouvons faire.

Est-ce qu'il vous intéresse ?

Tout le monde nous intéresse, comme je l'ai dit au début. Nous nous intéressons à tout le monde, puis nous verrons. Mais si vous n'avez pas de baquet, votre salaire est plus bas, en théorie.

Est-ce que Ferrari a son mot à dire ?

Pas pour l'an prochain, non.

Qu'avez-vous prévu concernant la présence de Giovinazzi lors de deux séances d'Essais Libres 1 ?

Nous avons notre accord avec Ferrari. Nous nous aidons mutuellement. Mattia [Binotto, directeur de la Scuderia] est venu et a demandé si ça nous intéresserait de faire rouler Giovinazzi en EL1, vu qu'il a fini la saison de Formule E, qu'il est leur pilote de réserve et que nous n'avons pas Pietro [Fittipaldi, réserviste Haas] ici. Il fait partie du camp Ferrari, et pour nous, ce qui est bien, c'est que quelqu'un d'autre donne son avis sur notre voiture. Il n'y a pas de désavantage, c'est pourquoi nous avons décidé de le faire. Pour deux EL1, ça va, et cela donne à Antonio la chance de se montrer à nouveau au volant d'une F1.

Antonio Giovinazzi en essais chez Haas en 2017

Vous dites que vous prendrez la décision avec Gene, mais l'actualité évolue rapidement. Avez-vous parlé à Daniel ou approché tout pilote pour lancer des discussions ?

Non, pas au sujet du contrat. C'est plus question de savoir où ils en sont, quelle est leur position, s'il y a de l'intérêt, des choses comme ça. Rien de tel que 'Tu veux signer un contrat ?' ou 'Tu veux quel salaire ?'.

Avez-vous demandé à Daniel s'il était intéressé ?

Je lui ai envoyé des messages. Mais pas depuis qu'il a quitté McLaren.

Avant ?

Un moment avant.

Cette année ?

Non, il y a sept ans ! (rires) Cela fait quelques semaines. C'est mon travail, me tenir informé de ce qui se passe dans cette industrie, comme le font tous les autres directeurs d'équipe. Nous discutons toujours pour savoir s'il y aurait quelque chose à faire à l'avenir. Et je suis désolé de ne pas l'avoir encore dit à la presse !

Il y a un an ou deux, l'idée de faire signer Ricciardo était peut-être ridicule. Est-elle désormais réaliste ?

Comme je l'ai dit, je n'ai pas parlé avec Daniel depuis qu'il a quitté McLaren, je n'ai donc aucune idée de ce qu'il veut faire. Je lis les articles que vous écrivez. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur les intentions de Daniel. Comme je l'ai dit, il doit réfléchir lui-même à ce qu'il veut faire. S'il est intéressé, c'est sûr qu'il m'enverra un message, et je ne vous le dirai pas !

Daniel Ricciardo à la lutte avec Mick Schumacher au Red Bull Ring

Giovinazzi est-il une option pour vous l'an prochain ? Il a quitté la F1, la Formule E ne semble pas avoir fonctionné…

… Et il est de retour en F1 maintenant, exactement ! Il a fait un 180°. Il est certain qu'il est sur la liste, car il a une Super Licence, mais aucune décision n'a été prise à son sujet.

Êtes-vous dans une position où vous n'avez pas besoin d'un pilote payant, ou avez-vous quand même des considérations commerciales ?

J'ai essayé de demander à Hamilton s'il pouvait apporter 50 millions et rouler pour nous, je serais content, mais il a dit non ! (rires) En fin de compte, je pense que nous recherchons actuellement le meilleur pilote que nous puissions obtenir pour la voiture. Nous nous en tenons à ça. S'il a un sponsor, ça va. S'il n'a pas de sponsor, ça va. Ça va.

Un rookie pourrait-il vous intéresser, ou bien est-ce que l'écurie a passé ce stade ?

Là, j'ai besoin d'un ou deux ans sans ces brûlures d'estomac (sic). Pour l'instant, je pense que nous en avons fini avec les rookies, à vrai dire. Il ne faut jamais dire jamais, il y a des rookies qui ont été très performants par ailleurs. Mais l'année dernière a été difficile. Je n'essaie pas de rejeter la faute sur les pilotes pour l'an dernier, toute l'équipe était difficile (sic). C'est assez compliqué quand on a des rookies.

Propos recueillis par Luke Smith

Lire aussi : Le point sur les transferts F1 après l'annonce Ricciardo