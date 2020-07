Ricciardo va évoquer l'incident avec Stroll lors du briefing des pilotes

Huitième du Grand Prix de Styrie, Daniel Ricciardo est ressorti frustré de l'épreuve. Il faut dire que l'Australien a perdu deux positions suite à l'attaque lancée par Lance Stroll dans le virage 3 de l'avant-dernier tour, qui a conduit le Canadien à sortir de piste, emmenant le pilote Renault avec lui.

Pourtant, alors que l'incident semblait plutôt lisible et la responsabilité de Stroll claire, les commissaires n'ont pas jugé nécessaire d'infliger de sanction. La décision rendue le soir de la course ne permet pas vraiment de comprendre, dans sa justification, la raison pour laquelle la plongée à l'intérieur de la Racing Point, qui a alors obligé Ricciardo à sortir de piste pour éviter le contact, ne devait pas être considérée comme une infraction.

Ce jeudi, en conférence de presse avant le début du GP de Hongrie, le pilote Renault a de nouveau fait part de son incompréhension. Ainsi, quand il lui a été demandé si la décision créait un précédent, il a répondu : "Oui, j'imagine. Je n'ai jamais voulu que les règles soient si strictes qu'elles nous découragent de nous battre. Mais, vous savez, je ne veux pas que nous pilotions sur des œufs et que nous ayons peur de tenter des choses, mais il y a essayer et il y a aussi échouer."

"Nous avons tous les deux été hors piste. Si je tournais, nous nous accrochions, mais il est également allé hors piste. Il a tenté, ce qu'il avait totalement le droit de faire. J'ai laissé de la place, ce que je n'aurais pas dû faire j'imagine. Mais il a essayé et parce que nous sommes tous les deux sortis, je vois cela comme une tentative manquée, donc la position aurait dû être rendue."

"Pour moi, je pense que c'est plutôt limpide. S'il avait pris le virage et m'avait serré, j'aurais accepté qu'il s'agissait d'un dépassement. Mais nous faire sortir tous les deux, je ne vois pas comment cela peut marcher dans la moindre situation. Nous allons en parler lors du briefing des pilotes [de vendredi soir] et voir l'opinion de tout le monde, ce qu'ils en disent. Je ne vois aucun pilote dire qu'il s'agit d'un dépassement propre, c'est comme ça que ça va se passer, parce que ça ne fonctionne pas comme ça."

Lire aussi : Renault croit avoir résolu ses problèmes de radiateurs

Pour Ricciardo, une discussion avec Stroll sur le sujet n'est pas nécessaire. En revanche, les pilotes et les commissaires doivent avoir une conversation plus large pour mieux comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. "Je ne pense pas que l'intention de Lance était de nous sortir tous les deux. Je suis sûr que quand il s'est lancé à l'intérieur il savait que ça serait juste parce que c'était déjà assez étroit et qu'il est venu d'assez loin. Mais je ne pense pas qu'il s'attendait ou voulait que l'on sorte tous les deux de piste."

"Bien sûr, il a continué sa manœuvre et s'est dit 'd'accord, si j'ai une pénalité, OK, si je n'en ai pas, ça sera un dépassement'. Je ne pense pas qu'il s'agisse nécessairement de quelque chose qui doit être discuté avec un pilote, du genre 'c'était un dépassement sale, à quoi tu pensais ?'."

"C'est plus qu'il faut en discuter en groupe avec nous les pilotes et les commissaires pour essayer d'éduquer tout le monde concernant ce qui est bien et mal. Mais je ne m'attends pas à ce que Lance, par exemple, fasse ça ce week-end et pense qu'il va pouvoir s'en tirer à chaque fois. C'est pourquoi il faudra probablement en parler pendant le briefing des pilotes."

Related video