Ricciardo : Le "kamikaze" Stroll aurait dû être sanctionné

Dans l'avant-dernier tour du Grand Prix de Styrie 2020 de F1, Lance Stroll, septième et bloqué depuis de nombreux tours, a lancé dans le virage 3 une attaque osée sur Daniel Ricciardo, qui avait jusqu'ici résisté à toutes ses tentatives. Le Canadien a forcé le passage à l'intérieur mais son freinage n'a pas été suffisant pour lui faire passer le virage et, en sortant de piste, il a contraint l'Australien à sortir également et a finalement pris sa position.

Peu après, tous les deux ont été dépassés par Lando Norris. Stroll et Ricciardo ont respectivement terminé septième et huitième, manquant de sauter sur la ligne Sergio Pérez, dont l'aileron avant était cassé.

S'exprimant après la course, le pilote Renault n'était pas vraiment d'humeur à afficher son grand sourire et espérait même récupérer sur tapis vert sa position. "Dans un premier temps, il n'est pas vraiment passé, il nous a forcés à aller tous les deux hors piste", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Je serai toujours critique envers moi-même et j'aurais dû fermer la porte, mais je ne pense pas qu'il pouvait de toute façon dépasser, donc je crois que c'était désespéré."

"Je pense que Lando arrivait et qu'il devait faire quelque chose sinon Lando allait le dévorer. J'ai pris la corde et nous nous sommes accrochés, donc c'est une fin frustrante et nous avons perdu une position face à Lando. Je pense que nous allons en récupérer une par rapport à Stroll, mais ce n'est pas... C'est un peu dommage de finir une course comme ça. [...] Je trouvais que nous faisions du bon travail pour retenir Lance, mais ensuite à deux tours de la fin, ça s'est un peu écroulé."

Les commissaires sportifs se sont bel et bien saisi de l'incident à l'issue de la course et ont ouvert une enquête, mais ils ont finalement jugé qu'aucun des deux pilotes ne méritait d'être sanctionné.

"J'essayais de regarder dans le rétroviseur, et je n'avais pas l'impression que Stroll était plus proche qu'auparavant, dans les 20 tours précédents", a précisé Ricciardo après avoir revu les images. "Je suis allé en milieu de piste pour défendre un peu. Mais je ne pensais pas qu'il était assez proche pour y aller. Quand j'ai tourné, je l'ai vu, je suis allé au large et nous sommes tous les deux sortis. [...] C'était un peu... quel est le mot, kamikaze ? C'était un peu kamikaze de sa part et nous avons tous les deux perdu une place par rapport à Norris. C'est un peu frustrant."

"Nous espérions certainement plus. J’ai réalisé un bon départ et j’ai bien progressé dans la hiérarchie. Les mediums se sont bien comportés dans notre premier relais, mais les tendres n’étaient pas aussi rapides que nous l’aurions pensé en les chaussant puisqu’ils ne nous ont pas vraiment offert les gains attendus."