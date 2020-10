Ricciardo compare Liuzzi à Schumacher et Merhi à Verstappen

Dans un post Twitter où il dévoile l'identité des cinq pilotes les plus sous-estimés selon lui, Daniel Ricciardo mentionne un certain Vitantonio Liuzzi. Ce dernier, Champion du monde de karting en 2001, avait outrageusement dominé le championnat de F3000 en 2004 avant de courir en Formule 1 sporadiquement de 2005 à 2011, avec neuf arrivées dans les points en 80 Grands Prix disputés chez Red Bull, Toro Rosso, Force India et HRT. Les deux hommes ont été associés le temps de neuf courses au sein de la structure espagnole, avec une F111 condamnée au fond de grille par son manque de performance. Âgé de 38 ans, Liuzzi n'a plus couru en sport auto depuis 2017.

"Il est, d'après ce qu'ont toujours dit les gens, l'un des meilleurs pilotes de karting à avoir jamais existé", écrit Ricciardo. "Quand j'étais jeune et que je courais en karting, même dans les magazines de karting australiens, c'est Liuzzi qui apparaissait dans les pubs, il était le Schumacher du karting à l'époque. Il a atteint la F1, donc il a clairement progressé depuis, mais il n'a jamais concrétisé en F1, ça n'a pas fonctionné pour lui."

"Mais il était rapide et m'a fait ouvrir les yeux quand j'étais rookie chez HRT. Il était en fin de carrière F1 et je peux désormais admettre que je l'ai peut-être un peu sous-estimé, j'ai vraiment été surpris par sa vitesse pure. Il était probablement handicapé par son rythme de course, mais sa capacité à pousser la voiture dans ses retranchements sur un tour a vraiment attiré mon attention. Je me rappelle Budapest lors de ma première année en 2011, je pensais avoir fait un tour parfait en qualifications et il était quand même devant moi, donc je me suis dit que ce gars était rapide ! La vitesse pure, il l'avait à 100%."

Ricciardo chante également les louanges de Roberto Merhi, auteur de 14 départs en Grand Prix avec Manor ; ils se sont d'abord croisés lors de la saison 2007 de Formule Renault 2.0 Italie, avec la quatrième place pour Merhi (Jenzer Motorsport) et la sixième pour Ricciardo (RP Motorsport) derrière un trio de pilotes Red Bull au sein de l'écurie Epsilon Euskadi. Merhi a rejoint cette dernière l'année suivante en Formule Renault 2.0 WEC, vice-Champion derrière Ricciardo (SG Formula), à qui le titre a toutefois échappé de justesse en Eurocup FR2.0 la même année face à Valtteri Bottas ; Merhi, lui, était quatrième. L'Espagnol a récemment été aperçu en Asian Le Mans Series.

"Merhi n'a fait qu'une année en F1, en 2015, mais avant ça nous avons couru en Formule Renault Italie en 2007 quand je suis arrivé en Europe", relate Ricciardo. "Nous étions les deux meilleurs rookies cette année-là malgré des voitures qui n'étaient pas les plus compétitives ; je l'ai donc remarqué d'emblée. Nous avons fait l'Eurocup l'année suivante avec Bottas, mais je considérais quand même Merhi comme ma principale menace."

"Il était un peu comme Max [Verstappen] dans la mesure où il était capable de piloter la voiture à la limite avec une maîtrise fantastique : il avait la vitesse et l'absence de peur nécessaires pour prendre des risques, et je sentais que j'allais gravir les échelons avec lui. Je pense que ça a mal tourné pour lui quand la gestion des pneus est devenue un facteur – son style convenait à la Formule Renault car c'était la meilleure manière de piloter ces voitures, avec un survirage constant et une certaine instabilité. Il adoptait ce style à la perfection, ce qui était impressionnant, mais cela ne s'est pas concrétisé en F1. Les pneus étaient toujours sur le fil du rasoir, super sensibles et plus fragiles. Je pense que cette approche ne fonctionnait peut-être pas, tout simplement."

Les autres pilotes considérés comme sous-estimés par Ricciardo sont le regretté Jules Bianchi, le Champion du monde 2009 Jenson Button et Marcus Ericsson.