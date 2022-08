Daniel Ricciardo va quitter McLaren !

L'histoire entre Daniel Ricciardo et McLaren n'aura duré que deux saisons : le pilote et l'écurie ont en effet officialisé une information qui était attendue depuis plusieurs semaines, à savoir la fin de leur collaboration dès le terme de la campagne actuelle.

L'Australien, arrivé depuis Renault en 2021, était attendu comme le pilote de pointe capable de faire passer à une structure McLaren en nette progression un nouveau cap alors que se profilait la révolution technique 2022. Finalement, cette année et demie de collaboration aura surtout été marquée par son incapacité à se hisser au niveau de performance de Lando Norris et même à parvenir à se sentir à l'aise au volant des monoplaces orange.

À neuf Grands Prix de la fin de cette alliance, il faut toutefois rappeler que Ricciardo a, dans l'un des rares moments forts de son passage du côté de Woking, permis à l'écurie britannique de remporter son premier et unique succès en F1 depuis la saison 2012, au terme du GP d'Italie 2021. Ce résultat acquis à la régulière peut toutefois être considéré comme une anomalie tant les difficultés auront été constantes avant et après.

La relation entre McLaren et son pilote, jusqu'alors plutôt frappée du sceau de la patience, a semblé se désagréger progressivement à partir du printemps dernier, avec à la fois les incessantes questions sur le niveau de performance et l'avenir de Ricciardo mais également le rappel par Zak Brown, PDG de la firme, de l'existence de clauses permettant de ne pas aller au terme de l'engagement, à savoir 2023. Sur le plan sportif, au championnat constructeurs 2022, Ricciardo n'a jusqu'ici rapporté que 19 points contre 76 pour Norris.

Dans ce contexte, les annonces successives, fin juillet et début août, de la retraite de Sebastian Vettel et de son remplacement chez Aston Martin par Fernando Alonso pour 2023 ont mis en lumière le fait que McLaren cherchait à s'assurer les services d'Oscar Piastri, grand espoir de la F1, avec comme objectif de remplacer celui qui a remporté huit Grands Prix en carrière. Et elles ont lancé les négociations entre les deux parties qui se sont accordées sur une rupture amiable de leur contrat dès la fin de saison 2022, annoncée d'abord par Ricciardo lui-même ce mercredi.

Selon nos informations, Ricciardo, qui avait le dernier mot quant à la poursuite ou non de son engagement, verra l'écurie McLaren le payer intégralement pour la saison 2023 non disputée avec elle, tout en étant libre de pouvoir piloter pour un autre constructeur. La question de l'avenir de l'Australien sera évidemment un enjeu des prochaines semaines, son retour à Enstone, battant désormais pavillon Alpine, faisant partie des rumeurs insistantes.

Du côté de McLaren, le départ futur de Ricciardo ne résout qu'une partie du problème : certes l'écurie dispose désormais d'un baquet libre mais Piastri n'est toujours pas assuré d'en être l'occupant. Même si Woking estime avoir un contrat valide en place avec le Champion F2 en titre, c'est également le cas d'Alpine. Le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la F1 doit encore se prononcer sur l'affaire, et cela pourrait prendre plusieurs semaines.