Ricciardo : "Me regarder en face et voir ce qui me manque"

Le premier tiers de la saison s'est avéré plutôt compliqué pour Daniel Ricciardo. Avec pour meilleur résultat deux 12e places (chez lui en Australie puis le week-end dernier à Monaco), il ne doit ses quatre points au compteur qu'à sa quatrième place lors de la course sprint à Miami.

Ricciardo a été régulièrement dominé par son équipier Yuki Tsunoda, lequel a assurément gagné en maturité en 2024, et qui a déjà marqué des points à cinq reprises, dont trois fois consécutivement lors des derniers Grands Prix.

Pour de nombreux observateurs, le baquet de Daniel Ricciardo pour la saison prochaine est désormais menacé par Liam Lawson. Le jeune Néo-Zélandais, pilote de réserve, avait impressionné l'an passé pour ses débuts en F1, en remplacement de Ricciardo, blessé au poignet. Et le jeune Kiwi attend désormais son heure.

Daniel Ricciardo n'a pas encore trouvé le chemin des points en course principale cette saison pour VCARB. Photo de: Red Bull Content Pool

Alors que les discussions sont déjà en cours pour savoir qui composera le duo VCARB l'an prochain, Ricciardo assure que son attention est avant tout portée sur ses performances actuelles, plutôt que la sécurisation de son baquet pour 2025, alors que Peter Bayer, le PDG de l'écurie, récemment apporté son soutien au natif de Perth avant le Grand Prix de Monaco, assurant qu'il était satisfait de son équipe actuelle.

"Je vais être honnête, je n'ai pas vraiment accordé trop d'importance [aux négociations de contrat]", assure Ricciardo. "C'est une bonne nouvelle [de la part de Bayer] et oui, ce serait génial, mais je veux être plus performant de manière constante."



"Concernant l'écart [avec Tsunoda], peut-être que nous trouverons quelque chose qui [explique] pourquoi j'ai perdu un peu ici ou là. Il y aura probablement toujours quelque chose. C'est la F1 et ce n'est jamais parfait."

Plus préoccupé par le présent que par l'avenir ?

"Je ne suis pas satisfait de ces lacunes. Je pense que c'est ce qui me frustre un peu. L'équipe a été formidable, elle m'a beaucoup soutenu et elle sait que je peux le faire. Mais cela a été un peu plus difficile cette année de le faire semaine après semaine, et c'est vraiment ce sur quoi je me concentre maintenant, plutôt que de me sentir trop à l'aise ou trop excité par ce que l'avenir nous réserve. Je veux faire mieux, que ce soit la voiture ou moi."

Après avoir raté l'édition 2023 du Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo était de retour dans les rues de la Principauté. 12e des qualifications, le pilote de la VCARB #3 a terminé au même rang, mais garde une certaine frustration d'avoir raté le top 10, après avoir été dépassé par les deux Aston Martin au départ.

"Je me sentais vraiment bien avant la séance [de qualification de Monaco]", continue-t-il. "Il y a deux ans, j'ai eu des difficultés avec McLaren. Je me sentais beaucoup mieux, disons cette fois-ci, mais la réalité est que le résultat n'est pas vraiment meilleur. Je veux essayer de me regarder en face et de voir ce qui me manque, puis nous verrons ce que la voiture peut m'apporter pour m'aider."



"Je pense que ce qui est frustrant, c'est que je peux le faire, mais ce n'est manifestement pas assez fréquent et c'est là que je suis un peu frustré avec moi-même en essayant de comprendre pourquoi la voiture n'est pas régulièrement, semaine après semaine, une concurrente pour la Q3."

Daniel Ricciardo espère ainsi ouvrir son compteur de points "réels" lors du prochain Grand Prix du Canada, une épreuve qu'il avait également suivi en tant que spectateur l'an passé.