Brown : Ricciardo et Norris forment un duo "fantastique"

Zak Brown pense que Daniel Ricciardo est capable de gagner un Championnat du monde immédiatement et a assuré que l'Australien avait toujours été le premier choix pour remplacer Carlos Sainz, dès lors que ce dernier a annoncé qu'il envisageait de quitter McLaren pour rejoindre Ferrari en 2021.

"Nous avons cherché à recruter Daniel il y a deux ans et je pense que nous avons manqué l'opportunité de peu", a expliqué Brown à Sky F1. "Nous sommes fans de Daniel depuis un moment. Il est finalement allé chez Renault et nous avons recruté Carlos et Lando, qui ont fait un travail fantastique. Et nous étions en fin de contrat avec Carlos, qui a eu des opportunités. Carlos va nous manquer, il a fait un travail fantastique, mais nous avons maintenant un vainqueur de sept Grands Prix dans la voiture et nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés."

Lire aussi : Aucun "ressentiment" chez McLaren suite au départ de Sainz

"Je crois que l'association entre Lando et lui en 2021 sera notre duo le plus palpitant. Je pense que dans la bonne voiture, Daniel est capable de gagner un championnat immédiatement. Il a un potentiel de marketing très élevé sur le plan commercial et c'est un pilote passionnant. Je pense que son association avec Lando sera fantastique et qu'ils seront les préférés des fans, sur la piste et en dehors."

Selon l'Américain, l'arrivée d'un pilote aussi expérimenté et avec un bon palmarès est une étape importante dans la reconstruction de McLaren, entamée ces dernières années : "Nous sommes en quelque sorte en convalescence, et l'an dernier a constitué une belle étape. Pour cela, il faut le meilleur dans tous les domaines où il est possible de l'avoir. Je pense que dans une période de temps relativement courte, Andreas [Seidl] a été un ajout important à l'équipe, James Key est arrivé, ainsi que de nombreuses personnes que vous ne voyez pas en coulisses, qui ont contribué au succès de l'équipe."

"Nous avons restructuré entièrement le leadership de l'équipe, il a fallu du temps et tout le monde est en place. Andreas a fait de l'équipe ce qu'il en voulait. Bien sûr, il faut aussi deux bons pilotes, ce que nous avons aujourd'hui, mais pouvoir recruter un vainqueur, dont vous savez qu'il sera une référence, est une bonne chose pour l'équipe. Et cela donne aussi à Lando une chance de progresser, et ça nous donne une chance de voir Lando en action contre un vainqueur."