Ricciardo-Ocon : la consigne de Renault "allait venir"

Avant même le départ, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo étaient sur des stratégies différentes, le Français disposant de pneus tendres après sa belle qualification en cinquième position, l'Australien de gommes mediums pour allonger son premier relais. Ricciardo semblait avoir un rythme plus élevé que son coéquipier et après quelques tours passés derrière lui, il n'a pas hésité à questionner l'écurie Renault pour savoir s'il devait doubler par ses propres moyens ou attendre une consigne. Il a finalement pris de lui-même l'ascendant sur Ocon, avant que le muret des stands n'intervienne.

"J'ai posé une question un peu générale", explique Ricciardo. "J'avais le sentiment d'être ralenti par ce groupe. Donc j'ai juste dit que j'étais un peu plus rapide à ce moment-là. C'est vraiment moi qui ai posé la question. Allions-nous échanger les positions ? Naturellement, nous étions sur des stratégies différentes. J'étais en mediums et Esteban en tendres. Au début de la course, il n'est pas très sage de se battre et de perdre du temps, surtout avec des stratégies différentes."

"J'ai donc posé la question, puis je suis passé, mais je crois que l'ordre arrivait. Si ce n'était pas dans ce tour, ça allait venir. C'était donc discuté sur le muret des stands. Je crois qu'ils pouvaient évidemment voir que nous perdions tous les deux du temps à essayer de nous battre l'un contre l'autre."

Peu de temps après avoir été dépassé par Ricciardo, Ocon est finalement rentré au stand pour abandonner suite à un problème technique. Comme son coéquipier quelques jours plus tôt, il a été victime d'un manque de fiabilité du radiateur sur sa R.S.20. Quoi qu'il en soit, ce duel rapproché aura constitué une première pour les deux pilotes du Losange.

"C'est la première fois, je crois, que nous sommes roue contre roue", fait remarquer Ricciardo. "Je n'allais évidemment rien faire de fou, surtout si tôt dans la course, et parce que nous avions des stratégies différentes. Si je n'avais pas réussi à passer dans ce tour, je m'attendais honnêtement à un ordre pour échanger les positions des deux voitures. J'aurais été un peu surpris que ce ne soit pas le cas, mais c'était de toute façon la tendance."

Pour Ocon, ces quelques tours au coude à coude ont été plaisants. "Je dois dire que c'était un combat très fair-play", souligne-t-il. "Nous avons laissé de la place l'un à l'autre. Ce n'était pas trop agressif. C'est comme ça que je veux courir contre mon coéquipier, vraiment. C'était une belle bagarre. Je suis content de la manière dont elle s'est déroulée. J'ai hâte d'en vivre d'autres. Je pense que la politique de l'équipe jusqu'à présent est de nous laisser courir, mais proprement. C'est ce que nous avons fait."