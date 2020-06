Ricciardo : Les grilles inversées, pas la première des priorités

Les grilles inversées sont déjà partie intégrante des week-ends de Grand Prix depuis une quinzaine d'années grâce aux courses de GP2/F2 et de GP3/F3, les jeunes loups voyant le top 8 de la Course 1 chamboulé pour l'épreuve du dimanche.

La question s'est posée récemment en raison de la présence de deux courses au Red Bull Ring et à Silverstone sur le nouveau calendrier 2020 de la Formule 1 : la deuxième séance qualificative aurait pu être remplacée par une course à grille inversée (selon le classement du championnat) afin que le second week-end de Grand Prix ne débouche pas sur des résultats trop similaires à ceux du premier. Mercedes a toutefois refusé cette proposition qui requérait l'unanimité au sein des équipes. Et pour Daniel Ricciardo, clairement, il y a d'autres questions à traiter en premier lieu.

"Je ne suis pas toujours old-school, mais j'imagine que ce n'est pas vraiment la première chose sur notre liste de choses à changer en priorité en F1", déclare Ricciardo dans un Instagram Live pour le compte de la F1. "Je comprends que certains fans puissent se dire que ce serait super d'avoir les pilotes rapides qui tentent de remonter dans le peloton et tout ça. Je comprends ce point de vue."

"Il y a beaucoup de scénarios où cela ne fonctionnerait pas et où cela serait un peu le bazar. Je comprends pourquoi vu du canapé, où je me trouve actuellement, cela pourrait être passionnant. Mais d'un point de vue puriste, du point de vue de la course, je ne pense pas que nous ayons besoin de faire ça pour l'instant. C'est la meilleure manière de le dire."

La Formule 1 garde néanmoins espoir d'organiser des courses à grille inversée à partir de 2021, lorsque l'unanimité des écuries pourrait ne plus être nécessaire en raison du renouvellement des Accords Concorde.

Lire aussi : Les grilles inversées restent une option pour 2021

Ce serait une nouvelle appréciée par Christian Horner, comme l'explique le directeur de Red Bull Racing à Motorsport.com : "Le problème, c'est que si nous conservons le même format sur le même circuit, le résultat sera probablement très similaire. Je pense que nous avons une opportunité idéale de tenter quelque chose de différent. Tant que c'est clair au moment d'aborder la première course du championnat et que ce n'est pas quelque chose qui change en cours de saison, nous n'y verrions certainement aucun problème. Malheureusement, il y a une équipe qui était contre. C'est dommage de perdre cette opportunité."

Propos recueillis par Luke Smith