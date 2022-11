Ricciardo pénalisé après son accrochage avec Magnussen

La dernière danse de Daniel Ricciardo chez McLaren part du mauvais pied, puisque le pilote McLaren devra purger une pénalité. Les commissaires l'ont jugé responsable de son accrochage avec Kevin Magnussen au départ du Grand Prix de São Paulo, qui a contraint les deux hommes à l'abandon, et lui ont infligé un recul de trois places à Abu Dhabi ainsi qu'un ajout de deux points de pénalité sur sa licence (son total grimpant à huit).

Un bon envol de Daniel Ricciardo à l'extinction des feux du Grand Prix de São Paulo lui avait permis d'intégrer le top 10 et de mettre la pression sur Kevin Magnussen, alors neuvième, dès les premiers virages. Arrivé dans le deuxième secteur d'Interlagos, au virage 8, l'Australien avait envoyé son adversaire en tête-à-queue avant une seconde collision, dans une tentative d'évitement de la Haas en perdition.

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 3 (Daniel Ricciardo), le pilote de la voiture 20 (Kevin Magnussen) et les représentants des équipes. Les commissaires ont examiné les images [de l'accident] sous plusieurs angles et ont étudié les données GPS présentées par l'équipe McLaren et la télémétrie de leurs propres sources. Ricciardo est entré en contact avec Magnussen au virage 8 dans le premier tour, ce qui a provoqué le tête-à-queue de Magnussen. Les deux voitures se sont ensuite accrochées", est-il indiqué dans le verdict des commissaires.

"McLaren a expliqué que, selon eux, Magnussen était plus lent à la sortie du virage 8 que les voitures devant eux, ce qui a rendu difficile l'évaluation de la réduction de l'écart entre les deux voitures. Ricciardo a expliqué que, selon lui, il avait suffisamment ralenti pour ne pas entrer en collision avec Magnussen et qu'il avait légèrement mal évalué la situation."

"Les commissaires ont reconnu que l'incident n'était pas dû à un pilotage dangereux. Cependant, ils ont déterminé que l'incident concernait deux voitures et n'était pas influencé par d'autres voitures. Par conséquent, ce n'était pas un 'incident du premier tour'. Les commissaires ont déterminé que Magnussen a piloté de manière normale dans ce virage et qu'il n'a pas été imprévisible. Les commissaires en concluent que Ricciardo est entièrement responsable de l'incident et lui infligent un retrait de trois places sur la grille pour la prochaine épreuve."