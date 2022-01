Ricciardo avait "un peu perdu espoir" avant sa victoire à Monza

Daniel Ricciardo a complété en 2021 la première de ses trois années de contrat avec McLaren. Et sous ses nouvelles couleurs, l'Australien a eu de grandes difficultés à tenir la cadence imposée par son coéquipier Lando Norris : avant la trêve estivale, ce dernier était déjà monté sur trois podiums et comptait plus du double des points de Ricciardo.

Toutefois, l'ancien pilote Renault s'est rebiffé de manière spectaculaire au Grand Prix d'Italie puisqu'il a offert à McLaren son premier succès depuis 2012, devançant Norris pour un doublé historique.

"Au fond de moi, je savais que ça allait arriver, alors, merci de m'avoir soutenu. Et pour ceux qui pensaient que j'étais parti, je ne suis jamais parti. Je m'étais simplement éloigné", avait-il commenté à la radio quelques secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée à Monza. Un message qui était adressé à ses détracteurs mais aussi à lui-même.

"Ce message s'adressait aux gens qui pensaient que j'avais baissé les bras, que j'étais sur le point de partir, que j'étais un peu usé", a expliqué Ricciardo dans une entrevue avec plusieurs médias dont Motorsport.com.

"Mais, en premier lieu, ce message était pour moi. Il y a eu des périodes où j'avais un peu perdu espoir. Je me remettais en question en cherchant pourquoi j'avais autant de difficultés ou si j'avais peur de trop attaquer avec la voiture. Je savais que je n'avais pas peur mais, quand les choses se passent mal, certaines questions surgissent. Donc le 'je ne suis jamais parti' m'était aussi destiné. Je peux toujours [gagner], j'ai toujours ma place ici. Et si quelqu'un l'a oublié, qu'il ne l'oublie plus."

L'année avait pourtant bien commencé pour Ricciardo, auteur d'une excellente fin de saison 2020 avec Renault, qui avait devancé Norris sur la grille de départ à Bahreïn. Pensant que la situation n'allait "que s'améliorer" par la suite, Ricciardo a dû faire face à des épreuves bien plus difficiles.

"Peut-être que ce n'était pas une bonne chose [de se dire cela] parce qu'il a été encore plus difficile de se rendre compte de mes difficultés lors des courses suivantes", a-t-il indiqué à ce sujet. "Mais je pense que ça s'est mieux passé pour la deuxième moitié de la saison. J'ai eu la victoire et j'ai pu me confirmer beaucoup de choses. Je suis heureux de la situation actuelle. Ce n'est pas parfait mais je suis heureux."

L'un des plus grands moments de détresse de Ricciardo en 2021 a eu lieu au Grand Prix de Hongrie. L'Australien avait franchi la ligne d'arrivée onzième, en antépénultième position, après avoir été impliqué dans le carambolage du départ. Selon lui, les images le montrant dépité au parc fermé alors qu'il observait les dégâts sur sa voiture "expliquaient précisément pourquoi [il avait] besoin de cette pause estivale".

"Aussi déprimé que je l'étais à ce moment-là, j'étais aussi en partie heureux parce que je me disais : 'D'accord, la première moitié [de l'année] a été ce qu'elle a été'. C'était presque risible d'une certaine façon, alors [j'ai] sauté dans un avion et [je n'ai] pas pensé à la F1 pendant deux semaines. Je pense que chacun fonctionne différemment mais j'ai parfois besoin de m'évader. Je ne suis pas un pilote qui va se coucher tous les soirs en pensant à la F1. Donc je savais que cela allait être sain pour moi."