Ricciardo en passe de rejoindre McLaren pour 2021

Daniel Ricciardo aurait trouvé un accord avec McLaren pour 2021 et il devrait être officialisé par l'écurie de Woking cette semaine. Il y remplacera Carlos Sainz, dont le départ pour Ferrari sera confirmé en parallèle.

Le pilote australien avait déjà été proche de rejoindre McLaren à l'été 2018, époque à laquelle il avait évalué ses options tout en étant encore en discussion avec Red Bull pour une prolongation de son contrat. Il avait finalement décidé de se tourner vers Renault, tandis que Sainz quittait le constructeur français pour rejoindre, justement, McLaren, cependant cette première saison avec Enstone n'a pas répondu aux attentes.

Tous deux arriveront au terme de leur contrat initial de deux ans à la fin de la saison 2020, bien que McLaren dispose d'une option sur Sainz pour une troisième année en commun. Le départ de Sebastian Vettel de la Scuderia Ferrari, annoncé mardi, a eu pour effet d'enclencher un jeu de chaises musicales, et ces transferts en sont le premier effet. Le départ de Ricciardo libère désormais un baquet chez Renault aux côtés d'Esteban Ocon, dont le contrat court jusqu'à la fin de la saison 2021. Parmi les noms les plus cités se trouve celui de Fernando Alonso, qui aurait manifesté son intérêt à l'idée de faire son retour dans l'équipe d'Enstone, et ce pour la troisième fois de sa carrière.

Dans une interview pour Sky F1 la semaine dernière, Cyril Abiteboul avait déclaré qu'il espérait garder Daniel Ricciardo, mais il avait également laissé entendre qu'il n'y avait aucune garantie à cela. "Nous apprécions Daniel", avait indiqué le patron de l'équipe Renault. "Daniel s'est embarqué dans un projet, c'était très clair dès le premier jour, et ce projet n'est clairement pas achevé, tant du point de vue de l'équipe que, je suppose, de celui de Daniel."

"Les circonstances sont très étranges puisque la saison n'a même pas encore commencé, nous n'en sommes donc qu'à mi-chemin de ce que nous devons faire ensemble, et pourtant nous devons déjà penser à l'avenir", a admis Abiteboul. "J'aime à penser que nous pouvons faire plus ensemble, accomplir plus de choses ensemble et obtenir plus de résultats que ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est clairement l'intention."

"Ceci étant dit, nous avons un plan stratégique, qui s'articulait autour d'un investissement substantiel pour la voiture de 2021. Il se trouve que [c'est reporté à] 2022 puisque les règles sont retardées d'un an, [mais] cela ne signifie pas que nous laissons tomber ce que nous devons faire cette année et l'année prochaine. Nous aimerions que Daniel fasse partie de cette construction, mais nous savons clairement que nous devons nous concentrer sur ce qui a manqué jusqu'à présent à l'équipe, et ce qui a manqué ce n'est pas le rythme des pilotes."