Pourquoi quitter McLaren était "un mal pour un bien" pour Ricciardo

Daniel Ricciardo va aborder en 2024 sa 14e saison en Formule 1. Si l'on revient un an et demi plus tôt, il n'était pas évident que l'Australien allait déjà en connaître une 13e. Usé, désabusé, le vainqueur de huit Grands Prix avait accepté courant 2022 de mettre prématurément fin à son contrat avec McLaren , après un peu plus d'un an et demi en deçà des attentes, en dépit de sa victoire surprise au GP d'Italie 2021.

Plus que les mauvaises performances qui peuvent avoir mille explications techniques, c'est surtout l'état d'esprit qui semblait s'être dégradé chez Ricciardo, avec une lassitude palpable et la sensation qu'il traînait sa misère de Grand Prix en Grand Prix. Se retirer de la discipline et de ses contraintes, en acceptant notamment un rôle de réserviste chez Red Bull , lui a permis de se plonger dans une introspection qui lui a progressivement permis de retrouver son amour pour la F1, mais pas uniquement.

Motorsport.com, il est longuement revenu sur la perspective renouvelée sur sa carrière et sa vie grâce aux mois passés en dehors de la F1. Depuis, Ricciardo a retrouvé les grilles en prenant la suite de Nyck de Vries chez AlphaTauri , écurie pour laquelle il avait couru du temps où elle s'appelait Toro Rosso. Et cette année, il va débuter comme titulaire au sein de la structure, renommée Visa Cash App RB (VCARB). S'exprimant en exclusivité pour, il est longuement revenu sur la perspective renouvelée sur sa carrière et sa vie grâce aux mois passés en dehors de la F1.

"Lorsque vous traversez une épreuve, il est évident qu'elle peut vous changer un peu et vous donner une perspective différente, ou vous faire apprécier davantage les bons moments et comprendre comment gérer les mauvais. Lorsque vous êtes dans le creux de la vague, vous vous rendez compte de ce qui est important pour vous et de ce qui ne l'est pas. Je pense que tout cela vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et je pense qu'en en sortant, j'ai réalisé que j'aimais toujours vraiment ce sport, que je croyais toujours en moi."

L'avènement du Ricciardo nouveau ?

Et alors qu'une grande partie de la popularité de l'Australien s'est construite sur son attitude en dehors du cockpit, sa nouvelle perspective l'incite à retravailler légèrement cette image sans toutefois se perdre dans les détails comme lors de son passage chez McLaren.

"Je ne veux pas porter le poids du monde sur mes épaules, car cela doit rester amusant. Et oui, je vais prendre les choses au sérieux. Je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même. Mais je ne veux pas que cela consume chaque partie de moi au point de m'empêcher d'apprécier les autres aspects de ma vie, parce que ce n'est pas comme ça que ça doit être. Et ce n'est pas la façon dont j'ai toujours abordé la compétition."

La blessure de Zandvoort a quelque peu fragilisé la dynamique du retour de Ricciardo.

Lors de son troisième Grand Prix disputé en 2023, aux Pays-Bas, Ricciardo a connu un nouveau coup dur avec une blessure à la main survenue lors d'un "crash assez pathétique", dont il reconnaît qu'elle lui a un peu "coupé l'herbe sous le pied" dans la dynamique de son retour, l'obligeant en sus à manquer cinq courses.

"Je me sentais à nouveau affamé et motivé, comme avant, et j'adorais ça. C'est pourquoi cet épisode m'a un peu coupé l'herbe sous le pied", a-t-il expliqué. "J'ai essayé de penser à l'avenir, à la manière la plus rapide de me rétablir, et j'ai refusé de laisser le travail acharné que j'avais accompli toute l'année pour revenir à cette place être réduit à néant à cause d'une blessure."

En 2022, il apparaissait dans le paddock d'Austin à cheval, dans le contexte d'une fin de saison quelque peu crépusculaire. En 2023, le Texas était le théâtre de son retour de blessure, et il n'était pas question pour lui d'envisager une entrée de la sorte : "Écoutez, [la blessure à] la main, ça faisait [beaucoup]. Je ne voulais pas faire énormément de blagues à mon arrivée, parce que j'avais tellement à faire que je voulais m'assurer d'être perçu comme quelqu'un qui a faim et qui est motivé, et pas seulement comme quelqu'un qui est là pour être là."

Pour Ricciardo, la F1 n'est pas tout

Avec le recul, Ricciardo estime que la fin prématurée de son contrat avec McLaren a été une bonne chose, le forçant à puiser plus profondément en lui-même pour transformer les difficultés rencontrées en quelque chose de positif sur le long terme. "Aussi désagréable qu'ait pu être la situation chez McLaren, c'était un mal pour un bien."

"Disons qu'ils ont mis fin à mon contrat parce que j'avais besoin de prendre du recul pour me retrouver, retrouver mon amour et retrouver la faim. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été un peu blessées ou meurtries, comme ma volonté et ma motivation. J'avais donc besoin de les retrouver et cette période de repos m'a permis de le faire."

La dernière photo de groupe de Ricciardo avec McLaren, lors du GP d'Abu Dhabi 2022.

Outre son amour pour la discipline et la compétition, Ricciardo a aussi pu développer ses passions hors piste, ce qui devrait paradoxalement l'aider pour le futur, quand le rideau tombera définitivement sur sa carrière. "Je voulais m'assurer que j'étais toujours capable d'avoir d'autres hobbies et d'autres intérêts dans la vie."

"C'est juste pour ressentir que [la carrière en F1] n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Alors oui, j'ai choisi de faire des choses et de suivre d'autres chemins dans la vie. Et aussi de m'assurer que j'ai d'autres passions et d'autres intérêts, pour ne pas avoir peur de prendre ma retraite un jour. Il s'agissait donc en partie d'explorer un peu tout cela, et de savoir ce qui me fait vibrer et sourire."

"Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'être seul, d'être dans mes pensées et de comprendre où j'en étais dans ma vie. Et l'émotion qui m'habitait, c'était parfois : 'Je ne veux plus jamais courir'. Mais je savais que j'avais besoin de temps pour laisser tout cela s'apaiser et comprendre ce que mon cœur désirait vraiment. Et en fin de compte, j'ai eu l'impression que cette réponse me parvenait de plus en plus."

Avec Mandy Curi