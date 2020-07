Ricciardo : "Pas sûr de savoir ce qui s'est passé"

La journée de Renault, plutôt intéressante sur le plan du travail fourni, a été perturbée vendredi en Autriche par l'accident spectaculaire de Daniel Ricciardo. Au tout début de la deuxième séance d'essais libres, l'Australien a perdu le contrôle de sa monoplace dans l'avant-dernier virage. Quitte pour une belle frayeur, il a heurté par l'arrière et violemment la pile de pneus, s'extrayant groggy de sa R.S.20. Un passage par le centre médical a toutefois permis de le déclarer apte pour la suite du week-end, tandis que le pilote se demande encore précisément ce qui s'est produit.

"La deuxième séance a malheureusement été très courte pour nous", déplore-t-il. "Ce premier tour lancé se passait bien jusqu’au neuvième virage. C’était une erreur, tout est arrivé si vite que je ne suis pas sûr de savoir ce qui s’est passé. J’ai tourné et j’ai immédiatement perdu le contrôle. Je sais que cela peut arriver avec des monoplaces et des F1, donc il n’y a rien de vraiment extraordinaire. Je vais bien même si j’ai mal pour l’équipe. Nous irons de l’avant, tout simplement. La voiture semblait bonne ce matin, surtout sur la fin. L’après-midi aurait été intéressant. Il ne reste plus qu’à connaître notre rythme demain ou dimanche."

Neuvième des EL1, Ricciardo n'a donc pas signé de chrono en EL2, où son coéquipier Esteban Ocon a quant à lui intégré le top 10. Avec 67 tours bouclés aujourd'hui, le Français poursuit son apprentissage de son nouvel environnement.

"Notre vendredi s’est bien déroulé et nous avons bouclé notre programme, ce qui est toujours bien", se satisfait-il. "C’était dommage de voir Daniel manquer la suite de la session, mais le plus important est de savoir qu’il va bien physiquement. Il y a de petites choses à améliorer, mais aussi des domaines et des points où nous sommes forts. C’était assurément une journée utile et nous en voulons plus demain."