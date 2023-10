Intercalé entre les Red Bull, Ricciardo se sent "un peu comme avant"

Pour son second week-end après son retour de blessure, Daniel Ricciardo a affiché un niveau de performance très intéressant au volant de l'AlphaTauri AT04. Après avoir signé le sixième temps des Essais Libres 2 du GP de Mexico ce vendredi, il a fait mieux que confirmer dans la séance de qualifications de ce samedi, en se hissant en quatrième position.

Une performance d'autant plus intéressante qu'elle a été réalisée sans l'aide de Yuki Tsunoda, dont le week-end est compromis par une pénalité moteur, qui lui avait donné son aspiration en Q1 et en Q2. Et le fait que Ricciardo se soit intercalé entre les deux Red Bull, en devançant Sergio Pérez, n'est évidemment pas passé inaperçu.

S'exprimant pour Sky Sports après la séance, l'Australien a expliqué avoir "commencé le week-end avec des réglages un peu différents" avec lesquels il s'est senti "à l'aise" et a pu trouver une certaine confiance.

"Je sais que je n'ai pas fait grand-chose cette année en termes de courses, mais je me sens un peu comme avant", a ajouté Ricciardo. "Et j'ai la sensation que oui, je peux faire quelque chose de bien. Beaucoup de choses étaient réunies, et cela a fait ressortir beaucoup de confiance."

"Même en EL3 ce matin, j'étais neuvième et je n'étais pas du tout satisfait de mon tour. Mais au lieu d'en être frustré, ça m'a donné confiance à l'approche de la séance de qualifications en me disant que je pouvais me débrouiller et que nous allions être dans le top 10."

Daniel Ricciardo

"Honnêtement, je ne dis pas cela seulement à cause du résultat, mais déjà dimanche soir à Austin, je voulais passer aux essais du vendredi", a-t-il ajouté. "Je voulais remonter dans la voiture et j'avais l'impression qu'il restait des choses à faire. Et il y avait aussi des choses avec les réglages que nous savions que nous pourrions tester pendant un week-end plus conventionnel, et des choses que je voulais vraiment essayer et pour lesquelles j'avais confiance."

"Donc oui, dès le premier tour hier [vendredi], je me suis senti très en confiance. Et la quatrième place, c'est peut-être un peu plus que ce que l'on pensait, mais vraiment, en arrivant aux qualifications, il ne s'agissait pas de décrocher la Q3, il s'agissait de savoir jusqu'où nous pouvions aller. Je pense donc qu'en tant qu'équipe, nous étions vraiment confiants. Mais je pensais qu'avec le tour parfait, ce serait peut-être sixième, septième, pas vraiment quatrième. C'est donc cool."

À propos de sa Q3, Ricciardo a expliqué : "C'est un circuit unique où nous avons quasiment le maximum d'appui. Mais il est très glissant en raison de l'altitude. C'est l'un de ces circuits où il ne faut jamais être trop propre et trop souple, parce qu'on ne peut pas être rapide."

"Mais c'est un circuit où vous ne pouvez pas vous permettre d'en faire trop, il est très facile de perdre le fil du tour et de le voir s'éloigner de vous. Il faut juste beaucoup de précision et de finesse et on a l'impression qu'on peut toujours aller plus vite. Mais dès que vous essayez, vous finissez par glisser et perdre un peu de temps."

Avec Adam Cooper