Ricciardo tacle la règle "un peu nulle" qui l'a mis à un tour

On peut dire que Daniel Ricciardo et Oscar Piastri ont fait le nombre au Grand Prix de São Paulo. Les deux Australiens ont été impliqués dans le carambolage du premier virage, le premier en recevant un pneu (sans la roue) sur son aileron arrière, le second en étant percuté par la Haas de Kevin Magnussen en perdition. Le drapeau rouge a été agité à la suite de cet incident, mais étant donné que l'AlphaTauri et la McLaren étaient rentrées au stand à ce moment-là, elles sont reparties à un tour.

Le Règlement Sportif indique : "Toutes les voitures dans leur garage au moment où la course a été suspendue sont placées à l'arrière de la queue de voitures dans la voie rapide [des stands], dans l'ordre où elles y sont arrivées. Ces voitures sont autorisées à quitter la voie des stands quand la course est relancée mais doivent y revenir au retour de la voiture de sécurité et ne peuvent rejoindre la course qu'une fois que la dernière voiture a passé la sortie des stands au restart. Chaque tour parcouru en effectuant les procédures est décompté comme un tour de course le cas échéant."

En l'absence de toute autre neutralisation, Ricciardo et Piastri n'ont pu rattraper leur minute et demie de retard, même s'il faut noter que le pilote AlphaTauri, relégué à 1'23 de la dixième place occupée par Esteban Ocon au début de la course, a conclu celle-ci avec seulement une minute de retard sur l'Alpine complétant le top 10. Aussi est-il particulièrement frustré par ce scénario.

"On espérait qu'un drapeau rouge allait nous permettre de revenir dans la course", commente Ricciardo. "Donc, on est arrivés aux stands. On a entendu qu'il y avait drapeau rouge. L'équipe a fait du super travail pour réparer la voiture, alors on était prêts à repartir. Puis ils m'ont dit qu'Oscar et moi repartions à un tour. Toute l'excitation de reprendre la course s'est complètement évaporée."

"Il n'y avait pas eu un tour entier sous drapeau vert. Je ne sais pas comment on peut prendre la course à un tour. C'est vraiment frustrant. C'est un aspect un peu nul du règlement."

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

"Mon argument, c'est que si 15 voitures avaient eu notre problème aujourd'hui, auraient-ils mis 15 voitures dans la pitlane à un tour et cinq voitures sur la grille ? Non. Ils ne vont pas faire ça. Personnellement, je pense qu'ils pourraient avoir du bon sens et être un peu ouverts d'esprit. Si seulement on avait pu courir, si seulement ils nous avaient laissés courir ! Ça fait un peu mal."

Oscar Piastri, qui est lui aussi remonté sur le peloton et a franchi la ligne d'arrivée sept secondes après Ricciardo, s'est montré plus philosophe. "Oui, il y a eu de la malchance. Mais en même temps, quand on dit qu'on crée sa propre chance, c'est vrai, à mon avis", estime le pilote McLaren.

"L'équipe et moi n'avons pas exécuté le vendredi aussi bien qu'on l'aurait dû. D'une certaine manière, ça m'a mis dixième sur la grille et m'a fait risquer que quelque chose comme ça se produise. Si j'étais parti ne serait-ce que là d'où Lando [Norris] est parti ou plus à l'avant, je n'aurais pas été dans cet accident. Il faut donc essayer de se mettre dans la meilleure position possible. Rien ne sert de rejeter la faute sur la malchance et de ne pas réfléchir aux choses que l'on peut améliorer."

Propos recueillis par Isa Fernandes et Adam Cooper