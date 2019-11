Ricciardo : Renault a "le courage de faire des changements"

Alors que va se conclure sa première saison sous les couleurs de Renault, non sans avoir connu des difficultés et des déceptions malgré un défi qu'il savait particulièrement compliqué à relever à court terme, Daniel Ricciardo se veut optimiste pour l'avenir. L'Australien salue les décisions fortes prises par l'écurie française, qui vient d'annoncer une restructuration de son département aéro et l'arrivée de deux ingénieurs reconnus, Pat Fry et Dirk de Beer.

"Quand je suis arrivé dans l'équipe, il y avait encore des choses qui bougeaient", souligne le transfuge de Red Bull. "C'est certain, cette année n'a pas encore été parfaite. Il y a encore des choses qui bougent et, j'imagine, des tentatives pour ordonner certains domaines. Avec Pat qui arrive – je ne l'ai pas encore rencontré, et je n'ai jamais travaillé avec lui auparavant –, il y a beaucoup d'expérience, alors j'ai hâte. Je crois que c'est encore plus vrai si je me fie à ce que je vois dans l'équipe, ils savent qu'il y a encore des domaines dans lesquels nous pouvons être meilleurs, alors le fait qu'ils agissent pour ça, c'est une initiative que j'apprécie. Nous verrons s'il s'agit des bonnes décisions. Mais je respecte le fait d'avoir le courage de faire des changements."

"On est partis de loin..."

Dans cet exercice 2019 trop irrégulier pour espérer consolider la quatrième place acquise l'an passé au championnat constructeurs, Renault a même vu McLaren lui passer devant dans la hiérarchie, avec une motorisation identique. À deux Grands Prix de la fin du championnat, l'écurie de Woking possède 38 points d'avance sur celle d'Enstone, et Ricciardo insiste sur la priorité qui est d'abord de réduire l'écart au maximum.

"Ils [McLaren] constituent notre objectif cette année, mais maintenant que nous sommes en fin de saison, nous devons accepter le fait qu'ils ont été meilleurs que nous, et qu'à plusieurs reprises ils ont été plus rapides, c'est comme ça", admet-il. "Être déçu aujourd'hui de les voir devant nous n'a pas de sens, car je pense, comme je l'ai dit, que nous devons accepter qu'ils soient devant nous pour le moment. Je ne dis évidemment pas que nous allons abandonner pour les prochains Grands Prix, mais en vue de l'année prochaine, j'espère que nous pourrons les reprendre. Ils ont fait des progrès par rapport aux meilleurs, donc idéalement, nous pouvons faire ces progrès par rapport aux meilleurs aussi en nous rapprochant d'eux, plutôt qu'en les voyant régresser derrière nous."

À la tête des opérations à Enstone, Marcin Budkowski ne nie pas les difficultés rencontrées tout au long de l'année, alors qu'en parallèle Renault a réalisé des progrès sur la partie moteur à Viry-Châtillon. Néanmoins, il estime le fossé plus difficile à combler sur le plan du châssis.

"Au niveau du châssis, les écarts sont plus élevés [qu'au niveau des moteurs], et mettent du temps à être récupérés", assure-t-il. "On est partis de loin, ça a mis des années côté moteur à se reconstruire et pour arriver à ce niveau-là, et on est en train de faire le même boulot côté châssis à Enstone. On aimerait tous que ça aille plus vite, moi le premier, malheureusement ça ne va pas aussi vite que ça, et on se bat aussi contre des gens qui sont forts, qui sont compétitifs, qui ont des bonnes ressources, surtout ceux devant nous que nous avons pour objectif de rattraper. Ils ne nous attendent pas, ils sont expérimentés, ils sont talentueux et en plus ils sont plus que nous et mieux ressourcés que nous."