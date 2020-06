Ricciardo : Renault a "moins à perdre" et va prendre des risques

La pandémie de COVID-19 a obligé la F1 à réduire son calendrier officiel à huit Grands Prix pour le moment, tous concentrés en Europe et en deux mois entre début juillet et début septembre. Le GP d'Autriche, du 3 au 5 juillet, va marquer le début de cette campagne particulière, et même si la discipline espère ajouter d'autres dates au programme, il sera loin de compter les 22 épreuves envisagées avant l'arrivée du nouveau coronavirus.

Un calendrier réduit peut s'aborder de différentes façons, les uns arguant que la moindre erreur ou abandon peut coûter très cher avec aussi peu de courses à une époque de grande fiabilité, les autres qu'il y a justement des coups à jouer en prenant plus de risques avec moins d'opportunités sur la table et des adversaires faisant potentiellement preuve de prudence. Daniel Ricciardo espère que son écurie, Renault, va justement essayer de capitaliser sur ce calendrier moins long.

"L'approche est juste d'y aller et de lancer rapidement une dynamique [dans la saison]", a-t-il déclaré dans une interview pour Sky Sports. "Je pense aussi que, [pour] nous en milieu de peloton, il y a un peu moins à perdre en termes de risque et de récompense. Je crois que nous allons saisir les opportunités et avec un peu de chance nous signerons quelques gros résultats, que ce soit sur huit, 12, 15 courses ; qui sait combien nous en aurons."

Renault sort d'une année 2019 décevante où il a perdu sa quatrième place du classement constructeurs acquise en 2018 au profit de McLaren, son unique client moteur qui accueillera d'ailleurs Ricciardo à partir de 2021. L'Australien s'attend à ce que la bataille entre les écuries de milieu de peloton se poursuive en 2020, les analyses du Losange laissant entendre qu'elle pourrait même être très serrée. "Je me souviens que nous avons eu l'analyse de ce que nous pensions être la hiérarchie et l'écart de bas en haut, [et] qu'au niveau du milieu de peloton, par rapport à nos prévisions tout du moins, c'était dans le même dixième."

"C'est ce que nous avons retiré des tests. Je pense qu'il va y avoir quatre ou cinq équipes dans une très, très petite marge. J'aimerais dire que nous avons réduit l'écart avec l'avant du peloton, mais évidemment des équipes comme Mercedes seront encore assez difficiles à dépasser, du moins en début de saison. Le milieu de peloton, Racing Point, McLaren et toutes les autres écuries qui y sont, ça va être serré. Je crois que nous serons quelque part par là, mais c'est vraiment hasardeux actuellement de dire qui va être devant."

Revenant sur les essais réalisés la semaine passée au Red Bull Ring avec la Renault de 2018, Ricciardo explique qu'ils ont été utiles pas seulement pour remettre les pilotes dans le bain mais également pour apprendre des choses sur un tracé qui n'a pas vraiment appuyé sur les points forts de l'écurie l'an passé. "C'était bien, même si ça ne correspond pas totalement à ce que nous aurons dans deux semaines."

"Pour moi, c'était bien, pas seulement de rouler sur le circuit, mais de retirer les toiles d’araignées et d'interagir avec l'équipe à nouveau, et juste de commencer à reprendre le travail du point de vue de la course. Je me suis entraîné physiquement lors des derniers mois, mais évidemment je n'ai pas piloté de F1. Que mon esprit soit revenu à cet état, c'était cool."

"L'Autriche a vraiment été notre pire course l'an passé, donc avoir une chance d'y revenir et d'avoir deux courses, nous allons prendre ça de façon positive et comme une opportunité d'apprendre et de progresser par rapport à l'année dernière, et non en se disant 'ça va mal se passer pour nous, ce début de saison va être difficile'."